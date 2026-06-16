El Mundial 2026 ya entregó una de sus historias más impactantes y tiene como protagonista a Vozinha, el experimentado arquero de Cabo Verde, que se convirtió en figura absoluta tras el histórico empate 0-0 frente a España. Su actuación deslumbró al planeta fútbol y provocó un fenómeno inesperado fuera de la cancha: una explosión de seguidores en sus redes sociales.

El guardameta, cuyo nombre real es Josimar Dias, pasó de ser un referente conocido en África a transformarse en una sensación global. Mientras brindaba una entrevista tras el encuentro, fue informado de que su cuenta de Instagram había saltado de menos de 50 mil seguidores a más de 2,3 millones, una cifra que continuaba creciendo minuto a minuto. La sorpresa en su rostro rápidamente se volvió viral.

A sus 40 años, Vozinha firmó una actuación memorable en el debut mundialista de Cabo Verde. El arquero realizó siete atajadas decisivas para mantener el arco en cero y frustró una y otra vez a una de las selecciones candidatas al título. Su rendimiento fue tan destacado que recibió el premio al mejor jugador del partido.

Ni siquiera la presencia de figuras como Lamine Yamal logró quebrar la resistencia del arquero africano. El joven talento español tuvo varias oportunidades, pero se encontró con una auténtica muralla bajo los tres palos. La actuación del capitán de los “Tiburones Azules” despertó elogios de la prensa internacional y de miles de fanáticos en todo el mundo.

Nacido en Mindelo, Josimar Dias construyó una extensa carrera en ligas de Portugal, Chipre y Eslovaquia, convirtiéndose además en el futbolista con más partidos disputados con la camiseta de Cabo Verde. Su experiencia en las Copas Africanas de 2013 y 2023 lo consolidó como uno de los máximos referentes del seleccionado.

Tras el partido, el arquero expresó toda su emoción por el resultado conseguido. “Sabíamos que iba a ser el partido de nuestras vidas y trabajamos para esto. Lograr un punto contra España a mi edad es algo que jamás voy a olvidar”, afirmó conmovido mientras celebraba junto a sus compañeros.

La histórica igualdad frente a España no solo quedó grabada en la memoria de los hinchas caboverdianos, sino que también transformó a Vozinha en una celebridad mundial. En apenas unas horas pasó del anonimato relativo a convertirse en uno de los nombres más buscados del torneo.

Con el Grupo H completamente abierto, Cabo Verde sueña con seguir haciendo historia en el Mundial 2026. Y con un arquero que desafía el paso del tiempo y conquista fanáticos alrededor del planeta, la ilusión de avanzar a la siguiente ronda parece más viva que nunca.