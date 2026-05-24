Franco Colapinto logra su mejor resultado en F1: sexto en Canadá

El argentino Franco Colapinto escribió su mejor historia desde que toma parte de la Fórmula Uno, en el Gran Premio de Canadá que tuvo por escenario al circuito de Montreal y terminó en el sexto puesto a bordo de su Alpine.

El oriundo de Pilar sumó ocho puntos más en el campeonato de pilotos y ratificó su enorme momento, pese a no haber podido entrenar el pasado viernes en la única práctica libre.

Desde Carlos Reutemann en Sudáfrica en 1982, que finalizo segundo, la de Colapinto es la mejor actuación luego de 44 años. El piloto de Alpine se aferró en pista y se vio beneficiado de los abandonos de George Russell y Lando Norris, quienes cedieron terreno en su lucha por el título. Checo Pérez, Fernando Alonso, Alex Albon y Lindblad tampoco pudieron completar la carrera en el Gran Premio de Canadá.

Kimi Antonelli festejó y se cortó en la cima del campeonato de pilotos, con amplia ventaja sobre su compañero de equipo George Russell.

A casi un año de haber regresado al campeonato mundial de Fórmula 1 con el equipo Alpine F1 Team y en el mismo circuito de Montreal, Franco Colapinto se destacó por segunda carrera consecutiva y alcanzó su mejor performance en una carrera al terminar con el A526 en el sexto puesto tras una certera estrategia de sus ingenieros para completar el recorrido del Gran Premio de Canadá, y festejar el resultado al retornar a boxes.

El argentino largó desde el décimo puesto de la grilla de la cual no pudo integrarla Arvid Lindblad por una falla en la transmisión del Racing Bulls que lo marginó de la competencia; en la largada (se debió reiniciar el procedimiento dos veces por la tardanza de retirar el auto del británico), Colapinto se mantuvo noveno y resistiendo el ataque inicial de Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman y Fernando Alonso, de quienes se distanció rápidamente.

La estrategia de la escuadra de Enstone marcó que ambos Alpine debían empezar con neumáticos medios, aprovechando la baja temperatura de la pista (17°C) permitió una brecha de treinta vueltas sin degradación alta, y así Colapinto se mantuvo detrás de Isack Hadjar (Red Bull) y con buena luz de ventaja sobre Lawson que no pudo acortar la brecha de 10 segundos y que se mantuvo por el acecho de Pierre Gasly al neozelandés, tras partir desde el 14° puesto.

Aprovechando la neutralización con Auto de Seguridad Virtual por el abandono del Mercedes de George Russell, el pilarense fue llamado a boxes y reemplazó los neumáticos para colocar el compuesto duro y mantener el sexto puesto; cuando retornó a pista, su auto se deslizó en la segunda curva del trazado y rozó el muro, generando un sobresalto no solo en el box del equipo sino que también a los fanáticos, pero rápidamente dio información que el auto no sufrió daños.

Con el objetivo de mantener el ritmo sin excesos, Colapinto completó la competencia terminando a una vuelta del italiano Antonelli, cerrando así su mejor fin de semana en F1 en donde, a excepción de la práctica del viernes que no pudo realizarla por una falla en la Unidad de Potencia, postergó en las restantes tandas y carreras a su compañero Gasly, proyectando un claro potencial de los Alpine de cara a las competencias europeas. Además, consiguió otros 8 puntos y escaló posicioines también en el campeonato de F1, ubicándose 11° con 15, a cinco de su coequipier.