Con una destacada participación, la delegación de Neuquén participó de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores 2026, que se desarrollaron en San Juan, donde durante cinco jornadas compartió competencias y experiencias con representantes de 20 provincias de todo el país.

En esta edición, Neuquén mostró un significativo crecimiento respecto de la participación provincial en 2025, consolidando la presencia neuquina entre las delegaciones destacadas en esta instancia nacional. La provincia tuvo presencia en las 11 disciplinas que formaron parte de esta edición: ajedrez, circuito de habilidades motrices, natación, newcom, orientación, pádel, sapo, tejo, tenis, tenis de mesa y truco.

La participación nacional dejó resultados deportivos para la provincia, con cinco medallas en las disciplinas convencionales: una de oro, dos de plata y dos de bronce.

El campeón como en 2025, fue provincia de Buenos Aires, que festejó de gran manera. En tanto, Neuquén consiguió un meritorio séptimo puesto.

En cuanto a Neuquén, este resultado es también consecuencia de un proceso que comenzó meses atrás en distintas localidades de la provincia con los Juegos Regionales Neuquinos para Personas Mayores. La propuesta atravesó etapas locales, regionales y una final provincial, permitiendo que más de 1.500 personas mayores de las siete regiones participaran de las distintas instancias.

La final provincial reunió a más de 300 participantes y permitió definir a los campeones de las distintas disciplinas, quienes obtuvieron el derecho a representar a Neuquén en la instancia nacional. La única excepción fue newcom, cuyo equipo se conformó mediante un selectivo federal. En San Juan, la delegación neuquina estuvo integrada por deportistas, técnicos, coordinadores, equipos de logística y profesionales de la salud, que estuvieron acompañados por el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo.

La ubicación de Neuquén dentro de las mejores siete entre las provincias participantes adquiere especial relevancia al compararla con el desempeño de la edición anterior y permite visualizar el crecimiento sostenido de la delegación en el ámbito nacional. A su vez, refleja el resultado de un proceso que comienza en el territorio provincial, con los Juegos Regionales, generando instancias que promueven la participación y permiten identificar a quienes finalmente representan a Neuquén en competencias de alcance nacional.

De esta manera, los Juegos Regionales Neuquinos se consolidan como una instancia fundamental dentro de este proceso, no solo porque permiten definir a quienes representan a la provincia en competencias nacionales, sino también porque acercan el deporte a las personas mayores de todo Neuquén, fortalecen los vínculos comunitarios y amplían las oportunidades de participación deportiva.







El crecimiento registrado en esta edición de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores da cuenta así del desarrollo de una política deportiva que busca ampliar la participación, incorporar nuevas disciplinas y generar oportunidades para que cada vez más personas mayores de las distintas regiones de Neuquén puedan ser protagonistas del deporte.