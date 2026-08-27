Una lamentable noticia empañó la noche en el Monumental. Tras la eliminación de River Plate ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana, se confirmó que un hincha del Millonario perdió la vida en el estadio. Los primeros reportes indican que se trató de un paro cardíaco.

Según pudo averiguar Olé, la muerte se dio en el balcón de la tribuna San Martín. Tras descompensarse, el fanático de River Plate falleció en el estadio. Por su parte, Doble Amarilla informó que el hombre no dio respuesta a las tareas de salvamento realizadas por el personal médico presente en el recinto.

Como suele ocurrir en estos casos, cuando ocurre una muerte en la cancha, se dará la intervención de la Justicia para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Falleció un hincha de River en el Monumental tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Antecedentes similares en el Monumental

Este trágico hecho recuerda un episodio similar ocurrido en 2023, durante un partido entre River y Defensa y Justicia. En esa oportunidad, el encuentro se suspendió por la muerte de Pablo Marcelo Serrano, un hincha que había saltado desde la tribuna Sívori Alta.

La nueva tragedia enluta al mundo River Plate y a la comunidad del fútbol argentino, que una vez más se enfrenta a la pérdida de un aficionado en el estadio.