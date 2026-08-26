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ALEJAMIENTO CONFIRMADO

Germán Pezzella se va de River: rescindió su contrato de común acuerdo

El bahiense, campeón del Mundo en Qatar 2022, se encuentra apartado del plantel desde el receso invernal, realizó un posteo y dejó una frase de despedida

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 25 de agosto de 2026 a las 22:05
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Germán Pezzella se despide de River Plate tras rescisión de contrato

El defensor Germán Pezzella se despidió de River Plate, luego de ser uno de los jugadores marginados del plantel profesional durante el receso de invierno. "Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias", puso el bahiense junto a una foto suya besando el escudo de la camiseta.

Si bien aún no hay información oficial, posiblemente en la próximas horas se conocerá cuál será el futuro del defensor campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina.

 No obstante, el club ya lo despidió a través de un comunicado, publicado casi en simultáneo al posteo del jmugador bonerense. En el mismo decía lo siguiente:

El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte histórico de River a la Selección Argentina. River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa.

 

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