El defensor Germán Pezzella se despidió de River Plate, luego de ser uno de los jugadores marginados del plantel profesional durante el receso de invierno. "Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias", puso el bahiense junto a una foto suya besando el escudo de la camiseta.

Si bien aún no hay información oficial, posiblemente en la próximas horas se conocerá cuál será el futuro del defensor campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina.

No obstante, el club ya lo despidió a través de un comunicado, publicado casi en simultáneo al posteo del jmugador bonerense. En el mismo decía lo siguiente:

El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte histórico de River a la Selección Argentina. River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa.