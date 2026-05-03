La Oficina Regional de FIBA en las Américas confirmó las sedes de los partidos de la tercera ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027. Argentina enfrentará el jueves 2 de julio en el Antel Arena de Montevideo a Uruguay, mientras que el domingo 5, cerrará la primera fase en el Arena Roberto Durán ante Panamá.



El equipo dirigido por Pablo Prigioni ya está clasificado para la segunda fase con 3 triunfos y 1 derrota. Uruguay (4-0) es el otro equipo del Grupo D con boleto asegurado para la siguiente instancia, mientras que el tercer clasificado se definirá entre Panamá (1-3) y Cuba (0-4).

Tras esta ventana, los Clasificatorios continuarán en agosto cuando los tres equipos del Grupo D se junten con los tres clasificados del Grupo B. Canadá liderá la zona con un récord de 4-0, seguido por Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).