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FIBA confirmó las sedes de los partidos de la Selección Argentina ante Uruguay y Panamá

La Oficina Regional del orrganismo mundial en las Américas confirmó las sedes de los partidos de la tercera ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de 2027.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 10:31
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Facundo Campazzo, clave en el andamiaje de la selección Argentina.

La Oficina Regional de FIBA en las Américas confirmó las sedes de los partidos de la tercera ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.  Argentina enfrentará el jueves 2 de julio en el Antel Arena de Montevideo a Uruguay, mientras que el domingo 5, cerrará la primera fase en el Arena Roberto Durán ante Panamá.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni ya está clasificado para la segunda fase con 3 triunfos y 1 derrota. Uruguay (4-0) es el otro equipo del Grupo D con boleto asegurado para la siguiente instancia, mientras que el tercer clasificado se definirá entre Panamá (1-3) y Cuba (0-4). 
Tras esta ventana, los Clasificatorios continuarán en agosto cuando los tres equipos del Grupo D se junten con los tres clasificados del Grupo B. Canadá liderá la zona con un récord de 4-0, seguido por Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).



La segunda fase ya tiene las fechas de sus ventanas confirmadas:
Ventana 4: 27 y 31 de agosto
Ventana 5: 26 y 29 de noviembre
Ventana 6: 26 de febrero y 1º de marzo

Las localías en la segunda fase se definirán una vez concluida la primera fase a partir de las posiciones finales de los seleccionados.

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