El Mundial 2026 todavía no empezó, pero las predicciones ya empezaron a instalar conversaciones inesperadas. Esta vez, el que llamó la atención fue Joachim Klement, un matemático alemán que ganó notoriedad por haber anticipado a los últimos tres campeones del mundo. Su nuevo cálculo dejó un resultado llamativo y un escenario incómodo para la Selección Argentina.

Según el modelo que elaboró, el campeón del Mundial 2026 sería Países Bajos. La elección sorprendió porque no se trata de una selección con títulos mundiales, aunque sí con una historia muy fuerte en la competencia. Para defender su pronóstico, Klement fue directo: “Países Bajos es la nación futbolística más fuerte entre las que nunca ganaron el torneo”.

El recorrido que imagina el matemático tendría una final europea. De acuerdo con su proyección, Países Bajos eliminaría a España en semifinales y luego vencería a Portugal en el partido decisivo. Del otro lado del cuadro, el equipo portugués llegaría a la definición tras dejar afuera a Inglaterra, lo que armaría un podio dominado por selecciones del Viejo Continente.

La predicción también incluye un golpe fuerte para Sudamérica. Argentina avanzaría hasta cuartos de final, pero quedaría eliminada ante Portugal, mientras que Brasil sufriría una caída todavía más temprana frente a Japón. Sobre esa sorpresa, Klement explicó: “Japón está en racha. Derrotó a Alemania en el último Mundial, venció a Brasil por 3-2 en un amistoso en octubre de 2025 y le ganó a Inglaterra y Escocia en las últimas semanas”.

El modelo no se apoya solo en nombres o antecedentes futboleros. Joachim Klement combina distintos factores, entre ellos el tamaño de la población, el PIB per cápita, la importancia social del fútbol, el ranking FIFA y hasta el clima. “Si un país es demasiado frío o demasiado caliente, resulta imposible jugar fútbol. La temperatura ideal es un promedio anual de 14 grados, como ocurre en el sur de Europa y en Sudamérica”, sostuvo.

Dentro de esas variables también aparece la “sede”, un factor que puede modificar las chances de cada seleccionado. Sin embargo, el propio matemático admitió que su cálculo tiene un límite importante: “Usando todas esas variables, se puede explicar en un 55% el éxito de un país a lo largo de un Mundial. Pero un 45% tiene que ver con la suerte”.

Por eso, aunque su historial le da un atractivo especial a la predicción, Klement se encargó de bajarle dramatismo al asunto. “Es algo que no tiene nada de racional, es como jugar a la lotería. Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico sobre quién será el próximo campeón del mundo, se trata de alguien que no tiene remedio”, lanzó, dejando una advertencia tan curiosa como su pronóstico.