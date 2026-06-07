“Muchachas” llega a Telefe con una propuesta que busca correr la mirada del césped y ponerla sobre quienes acompañan a los campeones del mundo en su vida cotidiana. La serie documental mostrará el universo íntimo de las parejas de algunos jugadores de la Selección Argentina. El foco estará puesto en historias de amor, crianza, viajes y exposición pública.

El primer episodio tendrá como protagonistas a Valentina Cervantes, Emilia Ferrero y Agustina Gandolfo, parejas de Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. A través de sus testimonios, el ciclo intentará mostrar qué ocurre cuando la fama, la familia y el fútbol se cruzan en una rutina que muchas veces se conoce solo desde las redes sociales.

Uno de los relatos más fuertes será el de Valentina Cervantes, quien repasará los primeros años junto a Enzo Fernández, antes de que el mediocampista llegara a consolidarse en Primera División y luego diera el salto internacional. “Nosotros vivíamos en un monoambiente. Enzo estaba en la reserva de River. Sinceramente, no nos alcanzaba para tener un hijo en ese momento. Si no hubiera llegado a primera división, lo estaría acompañando de la misma manera”, contó.

Esa frase adelanta el tono que tendrá “Muchachas”, lejos de una simple recorrida glamorosa por la vida de las parejas de los futbolistas. La modelo, que también pasó por MasterChef Celebrity, tiene dos hijos con el jugador del Chelsea, Olivia y Benjamín, y su historia permite ver el recorrido previo al presente de fama y estabilidad.

También aparecerá Emilia Ferrero, quien compartirá parte de su vínculo con Julián Álvarez y la historia que nació mucho antes de los títulos con la Selección Argentina. “Uno de los momentos más lindos fueron los festejos en Calchín, el pueblo donde nos conocimos”, expresó sobre uno de los recuerdos más especiales junto al delantero. La pareja acaba de convertirse en madre y padre de Amadeo.

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, completará el primer capítulo con una mirada ligada a la familia, la maternidad y la exposición digital. En su caso, el documental mostrará cómo administra su presencia en redes y cómo acompaña al delantero del Inter de Milán mientras crían a sus dos hijos.

La serie también promete ampliar el recorrido en los próximos episodios con otras mujeres vinculadas al plantel campeón del mundo. Entre ellas aparecerán Agustina Bascerano, Sabrina Di Marzo y Muriel López Benítez. De ese modo, “Muchachas” buscará mostrar una parte menos visible de la Scaloneta: la vida privada que sostiene, acompaña y también crece detrás de cada jugador.