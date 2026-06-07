La fama repentina de Tim Payne no llegó por un gol ni por una jugada decisiva, sino por una campaña nacida en redes sociales. El defensor de Nueva Zelanda empezó a sumar seguidores argentinos de manera masiva y, con esa exposición inesperada, también reapareció un episodio incómodo de su pasado. La historia ocurrió en 2020, durante las restricciones por la pandemia.

Por entonces, Tim Payne integraba el plantel de Wellington Phoenix y debía cumplir aislamiento obligatorio en Australia junto a sus compañeros. Sin embargo, una salida nocturna terminó derivando en un conflicto con la Justicia, después de que el futbolista y Oliver Sail abandonaran la burbuja sanitaria y usaran un carrito de golf del complejo donde estaban alojados.

El caso tomó notoriedad porque, según se informó en ese momento, el defensor manejó bajo los efectos del alcohol y recorrió parte de Sídney en ese vehículo. Aunque distintas versiones hablaron de una detención, el club salió a marcar una diferencia clave: "A pesar de los informes en sentido contrario, las investigaciones iniciales han encontrado que Tim Payne no fue arrestado durante el incidente y que ningún miembro del público estuvo involucrado".

La institución también explicó que el conflicto estaba vinculado con "el uso y daño de la propiedad de la instalación", lo que terminó de darle al episodio un tono insólito. La escena, ocurrida en pleno aislamiento y con los protocolos sanitarios en el centro de la atención pública, generó críticas fuertes en Australia y Nueva Zelanda.

Frente al impacto, Tim Payne decidió pedir disculpas públicamente y asumir el costo de lo ocurrido. "Lo siento profundamente. Asumo totalmente la responsabilidad de mis acciones y de lo que pasó esa noche (...) Acepto totalmente las repercusiones de ese acto. Es evidentemente un error de mi parte, el tipo de cosas que uno querría borrar", expresó tras la polémica.

Con el paso de los años, el futbolista logró dejar atrás ese capítulo y reconstruir su perfil deportivo. Su nombre volvió a crecer ahora por una razón completamente distinta: la movida argentina que lo convirtió en una figura viral camino al Mundial 2026. La reacción del propio jugador mostró la sorpresa por ese fenómeno inesperado.

"Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación. ¡Aprecio el cariño! Gracias, hermano. Primero quiero darles un enorme agradecimiento, sobre todo a vos, Valen. Han sido 48 horas bastante locas, por decir lo menos", respondió. Así, mientras disfruta una popularidad impensada, aquel episodio del carrito de golf volvió a circular como el contraste más extraño de su historia reciente.