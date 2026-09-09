Ezequiel "Pocho" Lavezzi volvió a ser noticia por su estado de salud. Un video que se viralizó en las últimas horas lo muestra en Italia, donde asistió a un evento del Napoli. En las imágenes se lo ve con temblores visibles en las piernas y las manos, lo que generó una ola de preocupación entre sus seguidores.

El exfutbolista de la Selección Argentina mantiene un fuerte vínculo con el club italiano, donde fue una de las grandes figuras. Sin embargo, su aparición pública no pasó inadvertida. Los usuarios de redes sociales notaron los movimientos involuntarios y comenzaron a especular sobre su estado de salud.

Qué es la hipomanía, el diagnóstico del Pocho Lavezzi

Según informó su entorno legal, Lavezzi fue diagnosticado con hipomanía, una condición que puede estar asociada a los trastornos del espectro bipolar. Se caracteriza por alteraciones del estado de ánimo, con episodios de euforia seguidos de depresión. La hipomanía también puede provocar agitación psicomotriz y movimientos involuntarios.

En 2024, su abogado Mauricio D'Alessandro aclaró que el exjugador no estaba internado por consumo de drogas o alcohol, sino por una turbación psiquiátrica que podía llevarlo a lastimarse a sí mismo. El profesional indicó que el cuadro de hipomanía es crónico y que Lavezzi se encuentra en tratamiento.

El historial de lucha contra la depresión y la ansiedad

No es la primera vez que Lavezzi genera alarma por su salud. En 2023 fue internado en una clínica de salud mental en Uruguay tras un episodio en su casa de José Ignacio. En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, el exdelantero confesó: "Experimenté oscuridad. Me estaba haciendo daño a mí mismo".

Alarma por la salud del Pocho Lavezzi: temblores y un cuadro de hipomanía

Alternaba entre depresión y ataques de ansiedad. "Nunca estaba lúcido, mi cabeza estaba llena de pensamientos negativos", reveló. El punto de quiebre fue una charla con su hijo Tomás: "No le puedo cagar la vida a mi hijo", dijo.

Un mensaje de esperanza

A pesar de los momentos difíciles, Lavezzi expresó en varias oportunidades su deseo de salir adelante. "Hoy sigo luchando", afirmó en una entrevista con Olga. También destacó el apoyo de su familia: "Tuve gente muy linda al lado que me ayudó a tomar decisiones para mejorar".

El exfutbolista compartió un consejo de Diego Maradona que lo marcó: "Andate de la concentración y andá a buscar a tu familia. No cometas el mismo error que yo", le dijo el Diez. Lavezzi agradeció pero se quedó. Hoy, el Pocho enfrenta su partido más importante: el de la estabilidad emocional y el bienestar junto a los suyos.