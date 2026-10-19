River Plate goleó a Belgrano 3 a 0 por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con el accidentado arbitraje de Pablo Dóvalo.

Con una actuación convincente, el Millonario espantó fantasmas y le dio respaldo real a Leonardo Ponzio en el banco de suplentes, al término de una semana que lo puso en observación por los últimos rendimientos colectivos. Ángel Correa fue un infierno en el ataque visitante, acompañado por miles de hinchas, y se metió de lleno en la zona de clasificación al playoffs en la zona B.

Síntesis:

Belgrano 0: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrian Spörle; Adrián Sánchez, Fraco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernándes y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River 3: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno; Tobías Andrada, Thiago Almada, Tomás Galván; Ángel Correa, Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Goles: PT 45+3' Galván (R). ST 4' Correa (R), 27' Almada (R)

Cambios: 23’ Fausto Vera por Andrada (R), Sebastián Driussi por Beltrán (R), Nicolás Fernández por Passerini (B), Ramiro Tulián por Hernandes (B), 28’ Giovanni González por Montiel (R), Juan Velázquez por Sporle (B), 34’ Gonzalo Metilli por Vázquez (B), Lautaro Gutiérrez por Rigoni (B), 37’ Juan Cruz Meza por Vera (R).

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Las acciones

Enorme atajada del arquero Thiago Cardozo a los 25 minutos ante el remate de puntín de Ángel Correa que quiso cruzar la definición. Ojos bien abiertos para el uruguayo que mandó la pelota al tiro de esquina.

28 minutos. Tiempo de polémicas. Dóvalo interpretó falta de último recurso por parte de Lisandro López sobre Correa. Mostró la roja al defensor central y fue llamado por el VAR.

El gol para el Millonario cayó en el tiempo de descuento, con un remate de Tomás Galván desde afuera del área que tuvo que ser revisado en el VAR por la posición inicial de Gonzalo Montiel, que fue quien tocó la pelota para el mediocampista.

En el inicio del complemento, el Pirata falló en la salida desde el fondo y Lucas Beltrán recuperó la pelota. Ante la salida del último defensor, el delantero sirivió el pase para la definición de Correa a los 4 minutos.

Noche redonda para River en Córdoba. A los 27 la aparición de Thiago Almada en la red. El mediocampista encaró de izquierda hacia el centro y sacó un remate al segundo palo inatajable para Cordozo.

La previa

El duelo presenta a dos equipos con objetivos diferentes: el conjunto cordobés atraviesa un gran momento y busca acercarse a la cima de su zona, mientras que el Millonario necesita volver al triunfo para mejorar su posición y afirmarse en la pelea por los playoffs.

El Pirata llega en alza, ubicado en el segundo puesto de su zona con 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y dos derrotas en sus primeras 12 presentaciones. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski viene de conseguir tres triunfos consecutivos ante Estudiantes de Río Cuarto, Talleres y Racing. La victoria en el clásico cordobés y el reciente éxito frente a la Academia fortalecieron la confianza de un equipo que se convirtió en uno de los protagonistas del campeonato.

Montiel viene de marcar en Junin y sacar un punto

Con orden defensivo, intensidad y futbolistas de experiencia en la zona ofensiva, Belgrano intentará aprovechar el respaldo de su gente para sumar tres puntos fundamentales. Un triunfo le permitiría seguir prendido en la lucha por el liderazgo y consolidar su candidatura a la clasificación.

Por su parte, el Millonario afronta una visita exigente y con la obligación de mejorar su presente en el torneo. El equipo conducido interinamente por Leonardo Ponzio se encuentra noveno, con 17 unidades, luego de 12 partidos disputados. En su última presentación empató 1-1 frente a Sarmiento en Junín, un resultado que complicó sus aspiraciones de escalar posiciones. Por eso, el encuentro en Córdoba aparece como una oportunidad importante para recuperar terreno antes de los próximos compromisos.

Para este juego, Ponzio haría varias modificaciones con respecto al empate en Junin, en la defensa la duda está el lado izquierdo de la defensa; Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero y Marcos Acuña o Francisco Ortega. En el mediocampo saldría Fausto Vera e ingresaría Aníbal Moreno. En el ataque, Lucas Beltrán o Friussi acompañarán a Almada- Correa.

zelarayan, la pieza clave del pirata

El antecedente más reciente tiene un valor especial: Belgrano derrotó 3-2 a River en la final del Apertura 2026 y consiguió el primer título de Primera División de su historia. Nicolás Fernández fue la gran figura de aquella definición, con dos goles en el tramo final del encuentro.

En el historial, River lidera con 26 triunfos, Belgrano festejó en 9, y empataron en 7 oportunidades.