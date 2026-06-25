La confirmación de Neuquén como sede de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía generó expectativa en el sector turístico local, que ya comenzó a proyectar el impacto que tendrá la llegada de visitantes durante septiembre.

Diego Cayol, secretario de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, celebró la noticia durante una entrevista realizada en Entretiempo por AM550 y aseguró que la ciudad cuenta con experiencia para recibir acontecimientos de gran magnitud.

"Este tipo de eventos es uno de los principales motorizadores de turismo que tiene que ver con el deporte. Para nosotros es una noticia espectacular", afirmó el funcionario.

Neuquén apuesta a la experiencia acumulada en grandes eventos

Cayol recordó que la capital neuquina ya enfrentó desafíos similares con encuentros masivos como la Fiesta Nacional de la Confluencia y la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia, que cada año movilizan miles de personas.

Según explicó, la ciudad dispone actualmente de unas 6.000 plazas habilitadas para alojamiento turístico. De ese total, alrededor de 4.000 corresponden a hoteles y otras 2.000 a establecimientos extrahoteleros. El funcionario remarcó además que la cercanía con localidades vecinas amplía considerablemente la capacidad de hospedaje disponible para este tipo de convocatorias.

"Es muy fácil desplazarse entre Cipolletti, Centenario, Plottier y Neuquén. Las plazas de las ciudades vecinas se suman rápidamente y permiten absorber la demanda", señaló.

El evento coincidirá con una intensa agenda de actividades

La llegada de la Copa Davis se producirá en un mes especialmente activo para la ciudad. El calendario por el aniversario de Neuquén comenzará durante agosto y continuará con distintos eventos durante septiembre.

Entre las principales actividades figuran una nueva edición de Confluencia de Sabores y la Feria Internacional del Libro de Neuquén, prevista entre el 11 y el 20 de septiembre, por lo que varios días coincidirán con la competencia internacional de tenis.

"Vamos a tener mucha actividad y mucho movimiento. Es lo que se necesita para que la gente venga a disfrutar de la ciudad y consuma dentro de Neuquén", sostuvo Cayol.

El turismo deja ingresos directos en la economía local

Desde el municipio destacaron que cada fin de semana con ocupación hotelera completa genera un fuerte movimiento económico en distintos sectores. Según explicó el secretario de Turismo, una ciudad con alojamiento pleno puede movilizar alrededor de mil millones de pesos en consumo relacionado con gastronomía, hospedaje, transporte y servicios.

"Es plata que entra directamente a la gente que presta servicios. El efecto derrame es muy importante para la economía local", indicó.

La posibilidad de que Neuquén reciba la Copa Davis comenzó a tomar fuerza durante las últimas semanas. Las negociaciones involucraron a la Asociación Argentina de Tenis, la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), la empresa organizadora y el Gobierno de Neuquén.

Mientras avanzan los detalles organizativos, la ciudad de Neuquén ya se prepara para uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año, con la expectativa de que la competencia internacional se convierta en una nueva vidriera para mostrar a Neuquén ante el país y el mundo.





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