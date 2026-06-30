EL seleccionado femenino de Beach Handball se coronó el pasado fin de semana campeón del mundo en Croacia. Las Kamikazes se impusieron a Dinamarca en una atractiva definición que esta vez cayó para el elenco argentino, que contó nuevamente con una Gisella Bonomi determinante a lo largo de la competencia.

Desde el oro histórico en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, hasta la consagración mundial en Zagreb el pasado fin de semana. Las Kamikazes volvieron a escribir una página dorada donde ya se completaron todos los casilleros con la medalla de campeonas. Un proceso que sigue en crecimiento, y que pone a la Argentina como potencia, y con la figura estelar de Gisella Bonomi, referente del equipo.

“Lo soñé en algún momento, durante mucho tiempo uno duda de que esto llegue, pero cada parte del proceso es necesaria, que te va acercando al resultado, veníamos de jugar finales, y fuimos aprendiendo para ir disputándola de otra manera” sostuvo la deportas neuquina, que además de este título, ya tiene en su poder los JJOO de la juventud, coronas continentales, y los juegos mundiales disputados en Chengdu, China; en el 2025. “No me falta ningún título, solo el olímpico cuando esté disponible, pero si hay algo para jugar, lo vamos a querer ganar” dijo a Grito Sagrado.

Para este mundial, hubo un amplio proceso de preparación, que llevó no solo en CENARD, sino en diferentes provincias que albergaron los campus, entre ellos estuvo Neuquén hace unos meses. Las dificultades económicas nacionales, llevaron que los jugadores encaren con el proceso con el doble de ganas, “demuestra la característica que tiene este equipo y sus ganas, eso nos ayuda muchísimo a adaptarnos a cualquier condición. Eso no se entrena ni mental y estratégicamente, lo superas constantemente”.

En la gran competencia, Argentina tuvo en fase de grupos justamente a Dinamarca, equipo con tuvo un traspié, pero que luego se tomó revancha en la definición. “Todos los torneos son difíciles, empezamos con un poco de duda, perdimos con Dinamarca en el segundo cotejo. Fuimos ganando confianza a medida que fue pasando el torneo”, analizando además que en la definición por la corona “ellas jugaban muy bien, pero nosotros disfrutamos estar en el shoot out, nos gusta eso, que a nadie le gusta o disfruta, y a nosotras sabemos que tenemos muchos recursos para ganar en esa circunstancia”.

La deportista neuquina es hoy una de las referentes máximas de la disciplina, y embajadora del deporte neuquino en los últimos años. “Aprendí a disfrutar con el tiempo, y que no tengo que demostrarle nada a nadie y aportar el no forzar las cosas, estar para mis compañeras cuando lo necesitan, y entender que cada una tiene un roll” dijo en relación a su posición dentro del plantel, agregando demás que “cada una tiene su personalidad y eso se aporta en la cancha, sé que no tengo que hacer todo, hago bien mis cosas y eso es el gran sentido del equipo”.

los 5 neuquinos que dijeron presente en el Mundial disputado en Croacia

El Beach Handball argentino se volvió en los últimos años una potencia en el circuito internacional, además de las damas, los caballeros también lograron un crecimiento importante consiguiendo una histórica medalla de bronce. Neuquén es parte clave de este proceso, donde aportó en esta oportunidad cinco jugadores: Nicolás Millet, Bautista Dir, y Lucas Coronel en caballeros; Bonomi y Delfina Gratti en damas.

Nota completa con Gisella Bonomi en Grito Sagrado: