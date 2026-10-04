El Deportivo Rincón se metió en la tercera rueda del Regional Federal Femenino. En el norte neuquino superó a Confluencia por 3-2 en el duelo neuquino. Ahora se medirá con San Martín de Esquel.

En una serie atractiva, donde igualaron 0-0 en la ida disputada en la capital neuquina, llegaron los goles en la vuelta, donde el Deportivo Rincón se quedó con el triunfo en el Moises Gómez.

Comenzó ganando la visita con gol de Bartoloni, lo igualó Agustina Querci para las locales, y Dalma Torres lo dio vuelta. Antonella Medina puso el 2-2, y cerca del final, Nayla Sambueza de tiro libre sentenció el triunfo por 3-2.

Dalma Torres, una de las figuras del equipo del norte neuquino

Las Leonas del norte venía de una gran victoria ante Jorge Newbery de patagones, y ahora doblegó a las siempre protagonistas Confluencia, quedando como el único equipo neuquino en competencia.

Ahora, la próxima fase se verá con San Martín de Esquel, que accedió directamente a la tercera fase.