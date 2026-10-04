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Festejo de las leonas

Federal Femenino: Deportivo Rincón se metió a tercera fase patagónica

El elenco del norte superó a Confluencia en el duelo neuquino, y sigue camino en la competencia Federal.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 14:51
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Rincón está en la tercera fase de la región patagónica

El Deportivo Rincón se metió en la tercera rueda del Regional Federal Femenino. En el norte neuquino superó a Confluencia por 3-2 en el duelo neuquino. Ahora se medirá con San Martín de Esquel.

En una serie atractiva, donde igualaron 0-0 en la ida disputada en la capital neuquina, llegaron los goles en la vuelta, donde el Deportivo Rincón se quedó con el triunfo en el Moises Gómez.

Comenzó ganando la visita con gol de Bartoloni, lo igualó Agustina Querci para las locales, y Dalma Torres lo dio vuelta. Antonella Medina puso el 2-2, y cerca del final, Nayla Sambueza de tiro libre sentenció el triunfo por 3-2.

Dalma Torres, una de las figuras del equipo del norte neuquino

Las Leonas del norte venía de una gran victoria ante Jorge Newbery de patagones, y ahora doblegó a las siempre protagonistas Confluencia, quedando como el único equipo neuquino en competencia.

Ahora, la próxima fase se verá con San Martín de Esquel, que accedió directamente a la tercera fase.

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