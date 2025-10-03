El circuito de Marina Bay volvió a ser escenario del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, donde se disputó la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de 2025.

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, se impuso en esta primera práctica con un tiempo destacado de 1:31.116. Su registro le permitió liderar la tabla de tiempos, superando a sus rivales más cercanos por un margen considerable.

El segundo mejor crono fue para Charles Leclerc, representante de Ferrari, quien se quedó a aproximadamente una décima y media del tiempo de Alonso. El podio virtual de esta sesión lo completó Max Verstappen, consolidando un intenso comienzo de fin de semana en Singapur.

Lewis Hamilton logró posicionar a la segunda Ferrari en la cuarta plaza, seguido por los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, quienes terminaron quinto y sexto respectivamente, ambos involucrados en la lucha por el título.

Esta primera tanda de entrenamientos libres marca un inicio prometedor para Alonso y Aston Martin, quienes buscarán mantener este ritmo para las próximas sesiones y la carrera del domingo en un circuito urbano que siempre ofrece desafíos técnicos y estratégicos.