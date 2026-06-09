La violencia se metió de lleno en la final del fútbol colombiano y dejó una escena alarmante en plena transmisión. Juan José Peláez, histórico entrenador y actual comentarista de Win Sports, terminó herido después de que un objeto rompiera el vidrio de la cabina donde trabajaba durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

El ataque ocurrió en el estadio Atanasio Girardot, en un momento de fuerte tensión dentro y fuera de la cancha. La decisión arbitral de anular un gol de Andrés Román para Atlético Nacional encendió el enojo de una parte del público y, en medio de ese clima, la agresión alcanzó directamente al equipo periodístico.

El impacto fue contra el vidrio de la cabina 19, donde se encontraba Peláez junto a otros profesionales de la transmisión. La rotura del cristal provocó heridas en una de sus manos y obligó al exentrenador a dejar su puesto para recibir asistencia médica. Más tarde se informó que estaba fuera de peligro.

La situación generó preocupación inmediata porque el ruido del golpe quedó registrado al aire y fue percibido por quienes seguían el partido por televisión. Lo que debía ser una definición deportiva terminó atravesado por un episodio de violencia que volvió a poner bajo discusión la seguridad en eventos de semejante convocatoria.

Win Sports repudió lo ocurrido y acompañó públicamente al comentarista afectado. “Lamentamos profundamente lo sucedido y expresamos nuestra solidaridad con Juan José, a quien acompañaremos en su proceso de recuperación, así como con todos los profesionales que se vieron afectados por este lamentable episodio mientras cumplían con su labor de informar a millones de aficionados en todo el país", expresó la señal.

Desde Atlético Nacional también se comunicaron medidas concretas tras el ataque. "La Policía tiene bajo captura a la persona que quebró el vidrio de la cabina 19, en donde se encontraba transmitiendo el equipo periodístico de Win Sports", informó el club, al confirmar que el presunto responsable ya había sido identificado por las autoridades.

La institución agregó: "El capturado ya está a disposición de la Policía y va a ser judicializado por daño en bien ajeno y lesiones personales. El ex DT y periodista de Win, Juan José Peláez, resultó afectado levemente en el hecho y fue atendido por la Cruz Roja". Así, la final dejó no solo un campeón, sino también una agresión que opacó la noche y encendió el repudio general.