La 16ª y última fecha de la fase de grupos va confirmando a los equipos clasificados a los octavos de final, y con ellos se van armando los cruces por el título del Torneo Clausura 2026.

A la espera de lo que será el súper sábado con la pelea de la Tabla Anual, Independiente dio un paso vital y le terminó ganando a Riestra 2 a 1 como local para quedarse con un lugar en los mano a mano de la Liga Profesional.

Al mismo tiempo, en Santa Fe, Unión dio el golpe ante Vélez y con la victoria 2 a 0 ante su gente no hizo más que modificarle el fin de año a los de Liniers.

Al Tatengue no le alcanza con su último resultado positivo para llegar al grupo de los mejores 8 de la zona A. Giminasia de Mendoza empató el clásico cuyano ante Independiente Rivadavia 1 a 1 y se quedó con el último ticket. Sin embargo, los santafesinos sí dejaron sin podio en el 2026 a los de Guillermo Barros Schelotto que por sumatoria de puntos en el año no llegarán a meterse en la próxima Libertadores. Pueden soñar con esa chance sólo en caso de quedarse con el campeonato local.

River no tuvo un gran campeonto, pero se clasificó y la riqueza individual de su plantel siempre lo convierten en un gran candidato.

San Lorenzo no pegó una en la última jornada, no sólo porque no ganó de local ante Platense: cayó 2 a 0, sino que el resultado del Rojo tampoco le dejaba resquicios para quedarse con un premio grandísimo para su conflictivo 2026.

Las llaves transitorias

Con este panorama, la gran definición tendrá a Instituto jugando como local ante Sarmiento y Boca versus Independiente Rivadavia en La Bombonera. Además, Vélez recibirá a Belgrano de Córdoba y, por el ,Defensa y Justicia sería el rival de Barracas Central en Florencio Varela.

Central, por su parte, tiene localía asegurada y hasta ahora será ante Gimnasia de Mendoza. Argentinos Juniors versus Newell’s en La Paternal y Gimnasia ante Independiente en La Plata.

River, con su última victoria en Mar del Plata, se aseguró un partido más en el Monumental. No la tendrá fácil porque enfrente tendría a Lanús.