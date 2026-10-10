Tras lo ocurrido en el inicio del Gran Premio de Malasia, el domingo pasado en el circuito de Sepang, en el que varios pilotos se quedaron parados durante la vuelta de formación por detrás del auto de seguridad, la FIA emitió un comunicado en el que reveló las causas, de cara a la carrera de de este domingo en Singapur.

Luego de la carrera, Nicholas Tombazis, el director técnico de la FIA, explicó que el problema fue por una falla en el software que provocó que los motores eléctricos entraran en modo de bloqueo por las restricciones de 250kW impuestas para las carreras en condiciones de lluvia.

En su comunicado, la FIA explicó: "La revisión concluyó que algunos coches que circulaban a bajas revoluciones en determinados sectores del circuito, en los que se aplicaba una reducción de potencia de 250 kW, experimentaron una pérdida de potencia superior a la prevista inicialmente y que evidentemente no pudo recuperarse en dichos sectores". Cuando ocurrió la falla, la FIA intervino rápidamente con una actualización del software, en la que levantaron las restricciones en determinados sectores donde se producía el problema, y se la envió a todos los equipos y fabricantes para que la instalaran en la siguiente reanudación.

Y agregó: "Como resultado, la configuración establecida para la prueba de Sepang servirá para el GP de Singapur en caso de que se prevean unas condiciones meteorológicas similares. Además, se lanzará una nueva actualización del software para condiciones de lluvia de cara al Gran Premio de Estados Unidos, el 25 de octubre".

Para este fin de semana en Singapur, en caso de que sea necesario, se aplicarán las mismas soluciones de emergencia que en Malasia y para el Gran Premio de Estados Unidos en Austin habrá una actualización permanente del software.

Por último, el comunicado concluyó: "La FIA , junto con los equipos y los fabricantes de unidades de potencia, seguirá reforzando las capacidades de prueba y verificación del software de las unidades de potencia, mejorando el proceso general de validación con evaluaciones independientes y comentarios colaborativos, incluyendo las aportaciones del proveedor de la unidad de control electrónico (ECU) estandarizada".