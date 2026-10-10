La gira asiática de la Fórmula 1 continúa por Singapur, sede de la 17ª fecha de la temporada que cuenta con una carrera Sprint que se pondrá en marcha desde las 6 con la pole de Max Vertappen y el undécimo lugar de partida que obtuvo Franco Colapinto.

El argentino llega en observación al callejero después del choque en Azerbaiyán y de tampoco sumar puntos en Malasia. Dos pasos en falso que lo han hecho retroceder en el campeonato, pero fundamentalmente a su equipo contra los Race Bull que se cortaron en el quinto puesto de la Copa de Constructores.

La flecha positiva le pertenece al tetracampeón, quien después de haber ganado en la cita previa, se ha convertido en el rival a vencer este fin de semana arriba del Red Bull.

Max Vertappen quiene obtener su primer victoria en Singapur. Hizo la pole para la Sprint de esta sábado a la mañana.

Ese no es el objetivo del piloto argentino que primero deberá ubicarse por encima de su compañero Pierre Gasly y luego de Liam Lawson para aquietar a las fieras de su propio box en este tramo final de 7 citas.

Los candidatos

Además de Verstappen, el espectacular circuito de Singapur tendrá a George Russell con Mercedes Benz en la primera fila. Charles Le Clerc vuelve a poner a Ferrari dentro del podio.

La carrera Sprint reparte 8 unidades para el ganador y hasta 1 que le otorga al octavo. Rasguñar alguna unidad desde las 31 vueltas previstas sonaría a una verdadera proeza para los Alpine que luego, desde las 10, tendrán el tiempo para la clasificación del domingo.