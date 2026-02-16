Super Bowl: Costos y exigencias para la ciudad anfitriona

Ser sede del Super Bowl implica mucho más que recibir el partido más visto del deporte estadounidense. Para la edición 60 (LX) que se disputó el domingo pasado, la NFL impone a la ciudad anfitriona una serie de condiciones que incluyen la cesión total del estadio durante 54 días, 30 previos y 24 posteriores, sin ningún tipo de compensación económica, además del control logístico sobre hoteles, transporte y servicios clave.

Entre las exigencias técnicas figuran estadios con capacidad mínima para 70.000 espectadores y sistemas de climatización financiados por el gobierno local. A esto se suman pedidos menos visibles pero igualmente costosos: tres campos de golf, boliches premium y espacios exclusivos para eventos oficiales de la liga, todos sin cargo. En términos de ingresos directos, la NFL se queda con el 100% de la venta de entradas y destina apenas el 5% al equipo local.

En paralelo, el Super Bowl se consolida como una máquina de generar ingresos publicitarios sin precedentes. Para esta edición, NBCUniversal informó una demanda récord, con anuncios de 30 segundos que alcanzaron un promedio de 8 millones de dólares. Algunas ubicaciones premium incluso rozaron los 10 millones, cifras que superan los registros de ediciones anteriores.

Este escenario convierte al Super Bowl LX en la edición más costosa de la historia desde el punto de vista comercial. Mientras las marcas compiten por un lugar en la transmisión, las ciudades asumen un alto costo operativo y financiero a cambio de visibilidad global, impacto turístico y posicionamiento internacional, en un modelo donde la balanza de poder sigue claramente inclinada hacia la NFL.