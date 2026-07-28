La lesión de Frenkie de Jong supone un duro contratiempo tanto para el jugador como para Hansi Flick, que pierde a una de las piezas clave de su centro del campo a pocas semanas del inicio de la temporada de la Liga Española de fútbol. El internacional neerlandés sufrió durante el Mundial 2026 una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, una dolencia que le obligará a permanecer varias semanas de baja. Aunque el Barcelona anunció el parte médico, no concretó el tiempo exacto de recuperación, pero el club activará el mecanismo de compensación económica previsto por la FIFA.

La normativa del Programa de Protección de Clubes de la FIFA establece que los equipos tienen derecho a recibir una indemnización cuando un futbolista se lesiona mientras está concentrado con su selección y permanece de baja más de 28 días. En el caso de De Jong, esa condición se cumplirá, por lo que el Barcelona podrá acogerse a dicha compensación.

El reglamento contempla una indemnización máxima de hasta 7.500.000 euros por jugador y accidente. Esa cantidad se calcula mediante una compensación diaria de hasta 20.548 euros, abonable durante un periodo máximo de 365 días de baja. La cifra definitiva dependerá del tiempo que el centrocampista permanezca alejado de los terrenos de juego, algo que a día de hoy es una incógnita.

Ahora la principal duda reside en determinar desde qué fecha comenzará a computarse oficialmente el periodo de baja. Países Bajos quedó eliminado del Mundial el pasado 30 de junio y De Jong regresó a Barcelona para someterse a nuevas pruebas médicas por la intensidad de las molestias. El internacional arrastró problemas en la rodilla durante buena parte del torneo y llegó incluso a disputar varios encuentros con una protección específica.

Tal y como explicó el propio futbolista, los servicios médicos de la selección le transmitieron que la lesión no iría a peor si seguía compitiendo y que el principal inconveniente sería jugar con dolor. Sin embargo, una vez de vuelta en la Ciudad Condal y tras las exploraciones realizadas por los galenos del Barcelona, se constató que la lesión se había agravado, hasta el punto de diagnosticar la rotura del ligamento lateral interno.

Por el momento, De Jong ha optado por seguir un tratamiento conservador y evitar el quirófano. No obstante, la posibilidad de una intervención quirúrgica continúa sobre la mesa y dependerá de la evolución que experimente la rodilla durante las próximas semanas. Los servicios médicos del Barcelona evaluarán periódicamente su recuperación antes de tomar una decisión definitiva.

En cualquier caso, Hansi Flick ya sabe que no podrá contar con el neerlandés en el arranque del curso, una ausencia de peso para el nuevo proyecto azulgrana. Pese a ello, la baja de De Jong no altera, por ahora, la planificación deportiva del club en la medular en este mercado de verano. La dirección deportiva mantiene su hoja de ruta y la intención sigue siendo que Marc Casadó encuentre una salida.