La selección de Países Bajos confirmó su liderazgo en el grupo F del Mundial 2026, disputado en norteamérica, derrotando a Túnez 3 a 1 en el Estadio Kansas City. La "Naranja Mecánica" llegó a este compromiso con la confianza en alto tras su contundente victoria ante Suecia por 5 a 1 que lo posicionó en la cima de la zona.

Apenas 3 minutos demoró el líder del cuadrangular en marcar la primera ventaja con el tanto en contra que convirtió el defensor Skhri en su intento por despejar un centro enviado desde la derecha del ataque de los europeos.

Países Bajos amplió la diferencia a los 6, como para no dejar dudas de la enorme superioridad sobre el campo de juego y la pobre imagen de los africanos en el certamen.Brobbey llegó por el segundo palo para definir una pelota que fue bajada por Virgil en una jugada con pelota parada.

A los 9 del complemento, bajo la lluvia, el eliminado conjunto africano llegó al descuento desde un tiro de esquina y el cabezazo certero de Mastouri.

La reacción europea no se hizo esperar y, también desde un tiro de esquina, el conjunto Naranja sacudió el arco rival a los 17 con el cabezazo de Hecke en el primer palo que fue desviado por un defensor rival cuando la pelota ingresaba de todos modos.

Formaciones

Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valeri, Montassar Talbi, Ellyes Skhiri, Mohamed Hamida, Ali Abdi; Anis Simane, Ismael Gharbi, Rani Khedira, Hannibal Mebri; Hazem Mastouri. DT: Hervé Renard.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frankie de Jong, Tiijani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo. DT: Ronal Koeman.

Árbitro: Katia García, México.

Estadio: Kansas City. Kanas, Estados Unidos.

La previa

El conjunto neerlandés tiene como principal objetivo ganar y aumentar su diferencia de gol para mantener la ventaja sobre Japón, que comparte la cima, pero con una diferencia de gol inferior. Este factor será clave para definir porque el cruce entre ambos terminó empatado.

Por su parte, Túnez afronta el partido sin posibilidades de avanzar en el torneo. Tras haber sufrido duras derrotas ante Suecia (5-1) y Japón (4-0), la escuadra africana buscará despedirse dejando una mejor imagen en esta Copa del Mundo, tras un desempeño que ha sido calificado como "para el olvido".

El primer choque entre ambas selecciones en una Copa Mundial

El choque entre Países Bajos y Túnez será el primero entre ambos en una Copa del Mundo, aunque ya se enfrentaron en tres partidos amistosos, todos disputados en África. La diferencia de jerarquía individual entre los planteles es notable, con Países Bajos mostrando un crecimiento constante en el torneo.

La situación de Túnez también ha tenido repercusiones internas: tras las goleadas recibidas, la federación decidió despedir al entrenador Sabri Lamouchi y nombrar en su lugar a Hervé Renard, conocido por su paso con Arabia Saudita en el Mundial 2022.

Países Bajos busca asegurar la cima del grupo F frente a Túnez en el Mundial 2026

El partido podrá seguirse en vivo exclusivamente por Disney+ Plan Premium, disponible únicamente en Uruguay, marcando un encuentro clave para la definición del grupo F en el Mundial 2026.

Con esta tercera jornada, se completará la fase de grupos para Países Bajos y Túnez, dejando a las selecciones europeas y asiáticas en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.