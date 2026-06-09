El presidente de CALF, Marcelo Severini, encabezó la entrega de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) a la Asociación de Fútbol de Veteranos de Neuquén (AFUVEN), en el marco del programa que impulsa la Cooperativa para ampliar la red de espacios cardioprotegidos en la ciudad.

El acto se realizó este martes en las instalaciones de la entidad deportiva y contó con la participación de su presidente, Fidel Vivanco, junto a integrantes de la comisión directiva. Acompañaron a Severini el vicepresidente primero, Leonardo Ferreira; el vicepresidente segundo, Carlos Quintriqueo; la secretaria institucional, Agustina Creide; y la directora médica del Servicio Asistencial de CALF (SAC), Verónica Chiape.

CALF realiza un seguimiento de cada dispositivo y su ubicación

La iniciativa forma parte de una política que las autoridades de la Cooperativa vienen desarrollando para promover la creación de zonas cardioprotegidas mediante un sistema georreferenciado que permita identificar la ubicación de estos dispositivos y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre su importancia ante una emergencia cardíaca.

Durante la entrega, Severini destacó que “estas acciones están dirigidas a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Con esa idea estamos entregando desfibriladores en lugares estratégicos donde puedan ser utilizados para salvar vidas”.

Asimismo, señaló que “venimos realizando estas entregas en distintos puntos de la ciudad. Ya lo hicimos junto al Ministerio de Seguridad y la Policía provincial, y hoy lo hacemos con AFUVEN, una institución con una fuerte presencia en el ámbito deportivo, que reúne a más de dos mil socios que practican una actividad recreativa y también competitiva en este importante predio”.

Por su parte, Vivanco agradeció el aporte realizado por la Cooperativa y recordó la vigencia de la Ley Nacional N.º 27.159 y su reglamentación, que establecen la obligatoriedad de contar con desfibriladores en instituciones públicas y privadas que concentran una importante afluencia de personas.

A su turno, Quintriqueo remarcó que “esta donación está vinculada con la necesidad de prevenir y responder de manera adecuada ante situaciones de emergencia, algo que resulta de suma importancia para cualquier institución”.

En tanto, Creide expresó que “esta entrega forma parte del objetivo de generar zonas cardioprotegidas y fortalecer la conciencia de que cualquier vecino o vecina puede desempeñar un papel fundamental al momento de salvar una vida. Agradecemos a AFUVEN por sumarse a este compromiso con la salud, la vida y la comunidad”.

Finalmente, Chiape explicó que “desde el área de salud trabajamos con una mirada preventiva, procurando minimizar las consecuencias de cualquier evento que pueda afectar a las personas. Este dispositivo es de fácil utilización y estará acompañado por instancias de capacitación para garantizar su correcto uso”.