Más allá de las opiniones divididas en torno a la concreción de un show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, la FIFA sigue ultimando los detalles junto a Coldplay.

La banda británica se ha involucrado muy especialmente en la producción del mismo y se espera que su cantante Chris Martin forme parte de la grilla que pasará por el escenario en los escasos 11 minutos que demandará la presentación principal.

El MetLife promete emular lo que en el país organizador suelen llevar a cabo en el partido más importante del fútbol americano (Súper Bowl) y la puesta en escena representa todo un desafío por los tiempos.

Sorpresas guardadas hay varias, más allá de la presencia confirmada de Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, la filarmónica de Nueva York y Tom Cruise.

Lógico que no todos quedarán programados para el momento del descanso de los equipos por lo que las transmisiones televisivas extenderán sus picos de audiencia.

Coro multitudinario

El coro de estudiantes primarios conocido como PS22 fue convocado para la ocasión y copará el campo de juego en el momento de mayor estruendo musical de la Final.

Se filtró una foto de Chris Martín junto a los niños del coro PS22 en los ensayos previos.

Sólo Gianni Infantino sabrá cómo los organizadores podrán desarrollar tamaña grilla dentro de un espacio de tiempo mucho más reducido del que tiene asumido el deporte más popular para los estadounidenses que no es precisamente el que copará New Jersey el fin de semana.