Mediante una campaña publicitaria entre Lionel Messi y Adidas, el astro argentino eligió a las futuras estrellas del fútbol mundial, tanto masculino como femenino. Dentro de la lista aparece la joya de Boca: Tomás Aranda.

Bajo el lema “Diez capítulos que reescriben el futuro de juego” el, ahora ex capitán de la selección, presentó la nómina de los futuros cracks que militan en las diferentes ligas del mundo.

Entre ellos aparece la nueva joya de Boca, Tomás Aranda, quien ya tuvo convocatorias con la selección Argentina. Nacido en 2007, el hábil volante zurdo se destaca por su gambeta corta, visión de juego en el último tercio del campo y una gran pegada de media distancia.

El juvenil ya había compartido entrenamientos con Messi, entre ellas la gira previa al Mundial 2026. En la actualidad, se recupera de una fractura del peroné de la pierna derecha, donde se lo espera para el 2027.

El listado de Messi cuenta con Can Uzun (Eintracht Frankfurt / Turquía): Media punta e interior de 18 años. Gilberto Mora (Tijuana / México): Mediocampista organizador de tan solo 16 años. Max Dowman (Arsenal / Inglaterra): Volante ofensivo o extremo más joven en debutar en la Premier League con 16 años. Zavier Gozo (Real Salt Lake / EE.UU.): Delantero centro y extremo de 17 años. Jesús Rodríguez (Real Betis / España): Extremo hábil de 18 años. Kees Smit (AZ Alkmaar / Países Bajos): Mediocampista central de 18 años.

Por su parte, también están incluidas las promesas del fútbol femenino: Chloe Sarwie (FC Nordsjælland / Dinamarca): Delantera versátil. Giovanna Waksman (Santos / Brasil): Mediocampista de creación de 17 años y considerada la promesa sudamericana. Lotta Wrede (Hamburger SV / Alemania): Defensora/mediocampista de contención.