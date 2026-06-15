La selección argentina debutará en el Mundial 2026 ante Argelia este martes desde las 22, en un encuentro por la primera fecha del Grupo J. El seleccionado rival de la albiceleste, conducido técnicamente por el bosnio Vladimir Petkovic, tiene un sistema de juego basado en transiciones verticales veloces y un ataque con variantes individuales de jerarquía.

El eje futbolístico y emblema jerárquico de la delegación argelina continúa siendo Riyad Mahrez. El extremo de 35 años, con pasos en el Leicester City y en el Manchester City, aporta la cuota de experiencia y pausa técnica. Aunque su despliegue físico bajo con el paso del tiempo, su pegada y su visión siguen siendo su mejor virtud.

No obstante, el recambio generacional en la parte ofensiva de Argelia ofrece alternativas de las que tendrá que tener cuidado el seleccionado nacional. Una de las cartas principales es Amine Gouiri, atacante del Olympique de Marsella que arribó a la cita mundialista en un gran momento tras convertir 11 goles en 28 partidos y dejar atrás una seria afección en su hombro.

Gouiri compite por la titularidad con Mohamed Amoura, delantero del Wolfsburgo de Alemania que ofrece características contrapuestas: una contextura física más baja pero una capacidad de desmarque y velocidad que explota en los espacios abiertos.__IP__

La principal apuesta a futuro y manija futbolística del equipo está en los pies de Ibrahim Maza. El enganche de 20 años, nacido en Alemania y compañero de los argentinos Exequiel Palacios e Ignacio Fernández en el Bayer Leverkusen, es marcado por la prensa internacional como el heredero de Mahrez debido a sus características.