Michelle Peters pasó de mantener un perfil discreto a convertirse en una de las figuras más buscadas por los fanáticos que siguen el fenómeno de Tim Payne. La esposa del futbolista de Nueva Zelanda, que trabaja como fotógrafa y modelo, quedó en el centro de la atención después de que la popularidad de su marido explotara en redes sociales.

El repentino interés por su vida privada no apareció de manera aislada. A medida que el defensor neozelandés empezó a sumar seguidores por una campaña impulsada desde Latinoamérica, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién era la mujer que lo acompañaba fuera de la cancha. Allí empezó a circular el nombre de Michelle Peters, una costarricense que hasta entonces se movía lejos del ruido mediático.

Lejos de incomodarse con el furor, la modelo decidió sumarse al juego con una reacción que terminó de conquistar a los seguidores. En sus redes compartió un video bailando dentro de un auto al ritmo de No Payne, No Gain, la cumbia dedicada al futbolista que fue creada por el influencer Juan “Che Soy Juan” y que se volvió parte del fenómeno viral.

Junto a esa publicación, Michelle Peters dejó un mensaje cargado de humor y complicidad con los fanáticos latinoamericanos: “Son unos genios, no he parado de cantarla y de reírme con todos los comentarios. Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí. Gracias por adoptarlo, Latam, y darle tanto amor. ¡Me lo cuidan mucho!”. La frase fue celebrada porque mostró que entendió el tono del cariño que recibió su esposo.

Detrás de esa exposición inesperada también hay una historia familiar reciente. La pareja se casó en 2024 y, poco tiempo después, anunció la llegada de su primer hijo. El bebé nació en julio de 2025, por lo que cumplirá su primer año mientras se disputa el Mundial 2026, una coincidencia que también despertó ternura entre quienes siguen la vida del jugador.

El crecimiento de Tim Payne en redes fue tan abrupto como sorpresivo. Antes de esta ola de popularidad, el defensor tenía una presencia muy baja en Instagram, pero la campaña de fanáticos argentinos y latinoamericanos lo transformó en una celebridad digital. En ese contexto, la costarricense empezó a ganar protagonismo propio, no solo por su vínculo con él, sino también por su manera de responder al fenómeno.

Así, Michelle Peters quedó instalada como una de las apariciones más llamativas alrededor del furor mundialista. Sus fotos como modelo, su trabajo como fotógrafa y su reacción divertida ante la adopción latinoamericana de Tim Payne hicieron que dejara de ser solo “la esposa de” para convertirse en otra protagonista de una historia viral que creció fuera de los estadios.