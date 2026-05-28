El mundo de la Fórmula 1 quedó completamente revolucionado tras filtrarse el impactante diseño que tendría el futuro monoplaza de Alpine desde 2027. La gran novedad pasa por la llegada de Gucci como nuevo patrocinador principal de la escudería, en una alianza que ya es considerada histórica dentro del automovilismo mundial.

La negociación, que habría sido impulsada por Flavio Briatore y las máximas autoridades de Kering, marca el final de la etapa junto a BWT. De esta manera, el tradicional rosa dejará de aparecer en los autos del equipo francés y comenzará una nueva identidad visual que promete convertirse en una de las más elegantes de toda la parrilla.

Según trascendió desde el paddock, el nuevo modelo combinaría tonos negros y dorados, acompañados por los clásicos detalles rojo y verde que identifican a Gucci en todo el planeta. A su vez, Alpine mantendría parte de su azul característico para no perder la esencia histórica de la marca dentro de la categoría.

El nuevo auto de Franco Colapinto

El nuevo auto de Franco Colapinto

El nuevo auto de Franco Colapinto

La transformación no será solamente estética. El desembarco de la firma italiana representa una inyección económica gigantesca para el equipo donde actualmente compiten Pierre Gasly y Franco Colapinto. Las estimaciones indican que el acuerdo podría dejar entre 55 y 60 millones de dólares por temporada, un número que potenciaría el crecimiento deportivo de la estructura.

Dentro del proyecto también aparece el nacimiento de “Gucci Racing”, una plataforma que irá mucho más allá del auto. La marca ya analiza lanzar líneas exclusivas de ropa, accesorios premium y colecciones cápsula relacionadas con la Fórmula 1, buscando captar al público joven que consume el deporte como parte de la cultura pop y del entretenimiento global.

En paralelo, la escudería prepara experiencias VIP para clientes de lujo en carreras seleccionadas del calendario. Los Grandes Premios más exclusivos pasarían a convertirse en verdaderas pasarelas internacionales, mezclando celebridades, moda y automovilismo en un fenómeno cada vez más fuerte dentro del deporte motor.

“Esta asociación escribe un nuevo capítulo: Gucci es la primera casa de moda de lujo en ser patrocinadora principal en la F1”, aseguró Francesca Bellettini, CEO de la marca italiana. Además, agregó: “Refleja nuestra ambición y el papel que queremos jugar en este escenario donde convergen el rendimiento, la cultura y el alcance global”.

La llegada de Gucci a Alpine confirma una tendencia que ya domina a la Fórmula 1. Las marcas de lujo comenzaron a disputar protagonismo dentro del paddock y transformaron a la categoría en una vidriera global. Mientras tanto, los fanáticos ya imaginan cómo lucirá el espectacular auto de 2027, con Franco Colapinto como posible gran figura de esta nueva era.

El nuevo auto de Franco Colapinto

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