La cuenta regresiva para la final del Mundial entre Argentina y España no solo está cargada de análisis futbolísticos, sino también de predicciones. En las últimas horas volvió a cobrar protagonismo Aristida, la vidente que ganó notoriedad por anticipar distintos momentos del camino de la Selección Argentina hacia la consagración en Qatar 2022 y que ahora lanzó un nuevo mensaje que ilusionó a los fanáticos.

Durante toda la Copa del Mundo, los pronósticos de tarotistas, astrólogos y videntes se convirtieron en un fenómeno viral. En cada compromiso de la Selección Argentina, las redes sociales se llenaron de videos y publicaciones con supuestas revelaciones sobre el futuro del equipo dirigido por Lionel Scaloni, despertando curiosidad entre miles de seguidores.

Luego del agónico triunfo por 2-1 frente a Inglaterra, la expectativa creció aún más. Con la clasificación asegurada a la gran final, comenzaron a multiplicarse las predicciones sobre el desenlace del torneo y una de las voces más esperadas fue la de Aristida, quien volvió a manifestarse con un mensaje optimista.

La vidente fue contundente al referirse al resultado que imagina para el partido decisivo. "Felicitaciones a la Selección. Como anticipé en Qatar 2022 y también el triunfo épico ante Inglaterra, no voy a dar información técnica porque sería brindarle datos valiosos al rival", expresó, dejando en claro que confía en una nueva alegría para el conjunto nacional.

Además, explicó que eligió no revelar todos los detalles de sus visiones para evitar cualquier tipo de ventaja para España. Según relató, el encuentro será extremadamente parejo y exigirá el máximo esfuerzo de todos los jugadores hasta el último minuto.

En ese contexto, Aristida también hizo referencia a una experiencia espiritual que, según contó, vivió durante distintas entrevistas. "Va a ser un partido muy cerrado, el último esfuerzo de todos y habrá que sufrir. En las entrevistas que di durante estas semanas se me presentaron dos seres queridos muy importantes para Messi y me transmitieron un mensaje positivo sobre lo que viene", sostuvo.

¿Qué pasará el domingo?

La vidente cerró su mensaje convocando a los argentinos a acompañar al equipo desde la fe. Pidió rezar por la Selección Argentina y mencionó a la Virgen de Luján, el Sagrado Corazón de Jesús, la Difunta Correa, el Gauchito Gil y "todos los santos" como parte de ese respaldo espiritual de cara a la final.

Mientras tanto, los hinchas mantienen intacta una de las tradiciones que se hizo habitual en los últimos años: "anular la mufa". Como ocurrió en cada instancia decisiva del Mundial, las redes sociales volvieron a llenarse de mensajes con esa expresión, buscando espantar cualquier presagio negativo y sostener la ilusión de que Argentina vuelva a levantar la copa.