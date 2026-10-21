Se corre este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, primera fecha de la gira por América de la Fórmula 1. Franco Colapinto va por la recuperación, luego de tres fechas sin sumar, dos de ellas con abandono.

Out en Azerbaiyán y Singapúr, más un puesto 13° en Malasia, fue el saldo de las últimas fechas para el piloto argentino, que mira con buenos ojos Estados Unidos, México y Brasil. "Hemos tenido una serie de carreras difíciles en las últimas semanas, pero estuve de vuelta en Enstone con mis ingenieros y todos hemos trabajado duro para asegurarnos ser mejores en las próximas carreras”, señaló Colapinto en la previa.

Ahora se viene tres escenarios donde el apoyo al argentino, como así a los pilotos latinos, se sentirá. Para el piloto de Alpine, será el triplete más divertido del año, Texas, Ciudad de México y San Pablo es increíble para mí. Disfruto mucho el apoyo de los hinchas que están más cerca de casa”, resaltando además que Austin “es una de mis carreras favoritas del año”.

La temporada de la Fórmula 1 entra en una etapa decisiva, con Andrea Kimi Antonelli como gran protagonista. El piloto de Mercedes llega al Gran Premio de Estados Unidos con una ventaja importante en el campeonato y la posibilidad de acercarse todavía más a la consagración. Acumula 340 unidades, por delante de su compañero de equipo George Russell con 238. Hamilton tiene 229 y Max Verstappen 221. Franco Colapinto, 12° con 27pts.

El campeonato de constructores también tiene a Mercedes en la cima, con 578 puntos, por delante de Ferrari, que suma 444. Alpine buscará recuperarse luego de tres muy malas fechas. Ocupa la 6ta colocación con 68 puntos, mientras Racing Bulls se afianzó como quinto con 100.

El Circuito de las Américas (COTA) es uno de los trazados más completos del calendario. Está ubicado en Austin, Texas, y recibe a la Fórmula 1 desde 2012. El GP será a 56 vueltas, y una distancia total de 308,405 kilómetros.

El circuito de las Américas abre la gira por el continente

Cronograma del fin de semana:

Viernes 23

14.30 - 15.30: Práctica 1

18.00 - 19.00: Práctica 2

Sábado 24

14.30 - 15.30: Práctica 3

18.00 - 19.00: Clasificación

Domingo 25