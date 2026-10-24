Este pasado jueves por la noche, Estudiantes de La Plata venció por penales a Flamengo de Río de Janeiro y clasificó a la final de la Copa Libertadores de América 2026. Tras igualar sin goles en el global, finalmente la serie se definió en la tanda con remates desde los 11 metros y el arquero uruguayo Fernando Muslera atajó tres disparos, convirtiéndose en el héroe de la noche en el Estadio Maracaná. Sin embargo, la polémica radica en el ex defensor de Boca Juniors, Racing Club de Avellaneda, la selección argentina y el Manchester United, Marcos Rojo.

Cabe recordar que el jugador no fue habilitado en el partido de ida, por lo que no pudo decir presente en el partido disputado en UNO durante la semana pasada, que era el encuentro que más importaba y por el que se hizo su contratación. Pese a eso, el Pincha reclamó y el TAS aceptó que juegue en la revancha a través de una medida cautelar que dictó oficialmente.

Flamengo reclama por la inclusión de Marcos Rojo.

Lo cierto es que Flamengo pide los puntos porque jugó Marcos Rojo. En una inesperada e insólita maniobra, el equipo brasileño presentó un reclamo ante la Conmebol por ‘mala inclusión’ debido a que considera que el defensor no podía ser parte del compromiso llevado a cabo en el Estadio Maracaná y que derivó en la clasificación del León.

Un dato importante a tener en cuenta es que ahora Estudiantes de La Plata debe presentar un descargo frente al ente regulador del fútbol sudamericano, que luego dará a conocer el fallo. Para eso, tiene tiempo hasta el lunes a las 18 para demostrar que el zaguero central estaba habilitado a disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026.