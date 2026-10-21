De cara al encuentro de vuelta, Estudiantes de La Plata recibió una noticia clave antes de la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores, ya que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió a favor del club y habilitó a Marcos Rojo para disputar el partido ante Flamengo. De esta manera, el defensor estará disponible para el encuentro de este jueves en el Maracaná, luego de haberse perdido la ida por una cuestión reglamentaria.

En un comunicado, el Pincha confirmó la disponibilidad de Rojo para el duelo de mañana. El conflicto comenzó cuando Conmebol rechazó inesperadamente la inscripción del zaguero en la lista de buena fe para la competencia. Desde Estudiantes sostuvieron que el trámite se había realizado de acuerdo con la normativa vigente y cuestionaron que no se aplicara el mismo criterio utilizado en otros casos similares. Así fue que la institución platense recurrió al TAS para conseguir una medida cautelar, que finalmente es lo que le permitió contar con el futbolista.

La resolución representa un respaldo para el equipo dirigido por Alexander Medina, que suma una alternativa de experiencia para una serie decisiva. Rojo, que regresó al Pincha para disputar estas semifinales después de forzar su salida de Racing, ya había disputado minutos en el torneo local en la derrota contra San Lorenzo y ahora podrá ser considerado para el encuentro internacional.

Va por la final

Luego de empatar 0-0 en el partido de ida, disputado en el estadio UNO de La Plata, Estudiantes y Flamengo definirán la clasificación a la final en Brasil. La revancha se jugará este jueves desde las 21.30 en el Maracaná y el conjunto argentino buscará un triunfo que le permita meterse en la definición de la Libertadores por primera vez desde 2009, año en el que levantaron su última copa.