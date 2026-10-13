Flamengo de Rio de Janeiro utilizó una camiseta especial en su partido frente a Santos para expresar su postura frente a las restricciones a las apuestas deportivas en Brasil. La frase elegida fue “Prohibir no es proteger”, en lugar de la habitual publicidad de su sponsor.







La iniciativa se da en medio de las medidas del gobierno que lidera Lula Da Silva que afectan a las empresas de apuestas deportivas y a sus acuerdos comerciales con distintas instituciones del fútbol.

Continuando con las afectaciones a los clubes por la prohibición de las casas de apuesta, Flamengo estima una pérdida de entre 400 y 430 millones de reales en 2027, más de 86 millones de dólares.

Otros perjuicios según los dirigentes serán la del patrocinio master de Betano en 268 millones de reales, casi 53 millones de la moneda estadounidense, un millón de dólares anuales por dejar el patrocinio para FlamengoTV.

Además del impacto en el fútbol femenino, en las divisiones formativas o base como se lo conoce en Brasil, stock de 100.000 camisetas que no pueden comercializarse. De esta manera, el club tendrá que recortar gastos o buscar nuevos ingresos.

Betano la aplicación de apuestas deportivas que por años fue sponsor del Flamengo

De esta manera, el club carioca llevó el debate al campo de juego con un mensaje visible en su indumentaria, en una industria en la que los patrocinios de casas de apuestas tienen una fuerte presencia.