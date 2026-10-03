Leonel Flores extendió su semana de ensueño con sus dos primeros goles en La Bombonera que le sirvieron a Boca para abrochar la victoria por 3 a 0 ante Unión en el arranque de la 11ª fecha del Torneo Clausura 2026.

El juvenil de 19 años debutó el miércoles con la camiseta de la Selección Argentina en Córdoba ante Bolivia y a través de un acuerdo entre cuerpos técnicos regresó a su club para la competencia doméstica.

Rodolfo Arruabarrena, su técnico en Boca, lo llevó al banco ante el Tatengue para respetar la semana de trabajo junto a Sebastián Villa, pero 30 minutos le bastaron al extremo para destacarse.

“Sé que esto recién comienza, pero estoy muy contento con mi presente. Trabajé mucho para este momento y lo disfruto”, declaró el delantero nacido en Bekar a la transmisión oficial del partido boquense.

A Ezeiza

Tras una ducha en vestuarios y una cena al paso, Flores continuará su semana de ensueños en el predio de la AFA en Ezeiza, a donde regresó inmediatamente se apagaron las luces en La Bombonera.

El delantero dirá presente en el compromiso de la Selección Argentina previsto para esta noche, desde las 21 en el Monumental ante Burkina Faso.

Y lo mejor para él es que será un espectador de lujo en la despedida de Lionel Messi confirmada para el martes, en el mismo escenario, pero ante Benín.