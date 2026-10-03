Boca Juniors volvió a presentarse ante su gente y goleó a Unión de Santa Fe 3 a 0 con suma justicia en La Bombonera, por la undécima fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026, con un cabezazo de Lautaro Di Lollo y dos de Leonel Flores que saltó desde el banco de suplentes.

Tras un inicio parejo de las acciones, el conjunto local buscó hacerse veloz por los costados. La visita dispuso de un tiro libre directo inmejorable para Ignacio Malcorra, pero el remate terminó en nada porque dio en la barrera.

Sobre el cuarto de hora, Leandro Paredes comenzó a tomar el pulso de la mitad de la cancha. Las combinaciones con Milton Delgado siempre le dieron un buen destino a la pelota, pero a Boca le faltaba conectar con sus delanteros Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

No pasaba demasiado en la noche, pero a los 22, un tiro libre desde la derecha le dio la chance a Paredes de enviar un centro preciso para el ingreso de Lautaro Di Lollo que les ganó a todos con mucha libertad y superó al arquero Matías Mansilla.

Llegando a los 40 minutos, Boca tiene todo absolutamente controlado ante un rival que no muestra imaginación ofensiva ni mucha capacidad para recuperar la pelota. Primer tiempo tranquilo para el Xeneize en su casa.

Al regreso de los vestuarios nada cambió, más allá de la modificación que introdujo Leandro Madelón en su equipo con el ingreso de Lucas Menossi en la mitad de la cancha. Para la última media hora, el Vasco Rodolfo Arruabarrena respondió con el reemplazo de toda la delantera del dueño de casa. Mal rendimiento de Migue Merentiel y Sebastián Villa, saltaron al campo Leonel Flores y Enner Valencia.

La tranquilidad total para el dueño de casa llegó a los 38 minutos con la definición del propio Flores que tomó un centro al segundo palo de Lozano. El lateral derecho desbordó y buscó al ras del suelo. El juvenil, que esta misma semana debutó en la Selección Argentina, controló y sacó el remate cruzado inatajable para Mansilla.

La frutilla del postre cayó en el segundo minuto de tiempo adicionado al reglamentario. Nuevamente Flores recibió la pelota recostado sobre la izquierda, perfiló hacia adentro con la derecha y sacó una definición con comba al segundo palo.

Síntesis:

Boca Juniors 3: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Sebastián Villa, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión de Santa Fe 0: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Mauro Luna. DT: Leonardo Madelón, 28’ Bruno Pittón por Palacios (U) y Eric Ramírez por Ayala (U).

Goles: PT 22' Di Lollo (B), ST 38' Flores (B), 45+2' Flores (B).

Cambios: ST al inicio Lucas Menossi por Mosqueira (U), 15’ Enner Valencia por Merentiel (B), Leonel Flores por Villa (B) y Willimas Alarcón por Velasco (B), 19’ Marcelo Estigarribia por Cuello (U), 40' Williams Alarcón por Paredes (B).

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Sebastián Bresba

Estadio: La Bombonera, Buenos Aires.

La previa

El dueño de casa llega al compromiso con 17 puntos, producto de cuatro triunfos, cinco empates y una derrota en el campeonato. En su última presentación por el Clausura derrotó 2-0 a San Lorenzo, mientras que entre semana consiguió un importante triunfo ante Racing por 3-2 en los cuartos de final de la Copa Argentina.

El Vasco Arruabarrena apostaría por un once muy parecido al que derrotó a la Academia, con la única variante de Sebastián Villa por Leonel Flores, recién llegado de la Selección Argentina.

Del otro lado estará Unión, que llega con 13 unidades y necesita volver a sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final. El Tatengue comenzó a mostrar una buena versión durante varias jornadas, pero llega a este encuentro después de sufrir dos derrotas consecutivas, ambas por 2-1: ante Talleres y luego frente a Independiente. Antes de esa seguidilla había conseguido tres victorias consecutivas ante Instituto, Sarmiento y Aldosivi.

El equipo conducido por Leonardo Madelón intentará dar el golpe en La Bombonera y volver a sumar en un campeonato que entra en una etapa decisiva.

El historial general entre Boca y Unión registra 43 enfrentamientos, con 22 triunfos de Boca, 15 empates y 6 victorias de Unión. El Xeneize también supera al Tatengue en goles, con 78 tantos contra 42. Sin embargo, los últimos cruces muestran bastante paridad. Los tres encuentros más recientes terminaron igualados: 1-1 en marzo de 2026, 1-1 en julio de 2025 y 1-1 en enero de 2025. La última victoria de Boca fue el 1-0 conseguido en noviembre de 2024, mientras que Unión ganó por última vez ante el Xeneize en junio de 2022, por 2-1 en La Bombonera.