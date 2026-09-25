Curso de Formación para Prestadores de MTB en Chos Malal

Chos Malal fue escenario del primer encuentro práctico del Curso de Formación para Prestadores de Mountain Bike (MTB), una propuesta destinada a fortalecer la oferta turística del Alto Neuquén y acompañar el proceso de habilitación de quienes buscan desarrollar esta actividad de manera profesional.

La jornada contó con la participación de 22 personas provenientes de distintas localidades de la región. Durante las prácticas, los asistentes pudieron trasladar al terreno los conocimientos técnicos adquiridos y trabajar sobre aspectos vinculados con la mecánica, el manejo de grupos, la seguridad y la resolución de situaciones que pueden presentarse durante una excursión.

El recorrido tuvo trayecto de 25 kilómetros y una duración de dos horas. El itinerario comenzó en el Camping Municipal y continuó por el Paseo Costanero y callejones de la zona de chacras, para luego afrontar ascensos en cerros aledaños, entre ellos el Cerro de la Tortuga. También incluyó miradores, descensos por senderos y cruces de puentes sobre el río Curi Leuvú, antes de regresar al punto de partida.

La práctica permitió, además, poner en valor las condiciones que ofrece Chos Malal para el desarrollo del Mountain Bike, con circuitos que combinan diferentes niveles de exigencia y paisajes característicos del norte neuquino.

Prestadores capacitados para el crecimiento de la actividad

El responsable de la capacitación, Gonzalo Sánchez, destacó la importancia de contar con prestadores formados y habilitados para acompañar el crecimiento de la actividad. “Está bueno que haya gente formada de manera registrada y prolija para que tengamos un mejor profesionalismo a la hora de ofrecer turismo. El turista es muy exigente a nivel internacional, y tener buenos profesionales trabajando es fundamental para que el sector crezca de forma ordenada”, señaló.

Sánchez también destacó algunos atributos de los circuitos locales, entre ellos la diversidad técnica y paisajística, con senderos dinámicos que combinan exigencia física y diversión en espacios como la costanera. A esto se suma una menor circulación vehicular en comparación con otros destinos, lo que permite priorizar los senderos y reducir los riesgos asociados al tránsito por rutas.

Otro aspecto señalado fue la posibilidad de ofrecer recorridos que generan una sensación de aventura, pero con velocidades controladas y en entornos adecuados para la práctica del ciclismo

Aprender en el territorio

Para quienes participaron, la salida a terreno fue una instancia clave para complementar los contenidos teóricos y comprender las particularidades que implica trabajar con turistas en un entorno natural.

Santos Boscio, de Caviahue, calificó a la experiencia como “desafiante e interesante” y destacó que las prácticas permitieron evaluar distintas dificultades y profundizar sobre las cuestiones de seguridad y técnica que deben tenerse en cuenta durante una guiada.

En tanto, Matías Romero, de Las Lajas, contó que esperaba desde hacía tiempo una capacitación que le permitiera avanzar hacia la habilitación como prestador de MTB. “La actividad estuvo fantástica, el profe tiene una experiencia invaluable y detalles que solo se adquieren trabajando”, expresó, y consideró que la formación es necesaria para avanzar en la formalización de la actividad y brindar el servicio correspondiente.

Desde Las Ovejas y Chos Malal, el prestador Martín Díaz Schamberger resaltó la importancia de contar con profesionales preparados para mostrar los paisajes neuquinos a través de distintas actividades. “Tenemos una provincia hermosa de punta a punta. Desde el Alto Neuquén estamos trabajando en la concientización para mostrar nuestros paisajes -desde senderismo y montañismo hasta actividades en ríos y lagunas- con un servicio preparado y de alta calidad”, señaló.

En ese sentido, consideró que la capacitación debe ser exigente porque quienes desarrollan este tipo de propuestas trabajan directamente con personas y tienen la responsabilidad de garantizar experiencias de calidad.

Más instancias de formación

El programa continuará con cuatro módulos virtuales que abordarán contenidos específicos para el desarrollo de emprendimientos de Mountain Bike: Marketing Turístico aplicado a MTB; Rol del prestador de la actividad; Introducción a la organización y administración de emprendimientos; y Ecología y Ambiente.

El último encuentro será presencial e incluirá simulacros de actuación ante situaciones de emergencia y capacitación en RCP en medios agrestes. El programa finalizará con la entrega de certificados prevista para los primeros días de noviembre.

Quienes completen la formación podrán posteriormente continuar con los trámites correspondientes para la habilitación del servicio.

El programa es impulsado por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Turismo, en articulación con la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y las municipalidades de Chos Malal y San Martín de los Andes.