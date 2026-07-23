La provincia del Neuquén puso en marcha una nueva edición de los cursos de formación gratuita para futuros prestadores de actividades turísticas, una estrategia que busca fortalecer el capital humano del sector y acompañar el crecimiento de una industria que se consolida como una de las principales generadoras de empleo y movimiento económico en distintas regiones. La propuesta surge de un trabajo conjunto entre el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, los municipios involucrados y la facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Las capacitaciones serán gratuitas, contarán con cupos limitados y estarán orientadas a actividades con creciente demanda en el mercado turístico provincial.

Los cursos se dictarán entre agosto y noviembre de 2026 bajo una modalidad mixta, combinando encuentros virtuales y presenciales para facilitar la participación de aspirantes de distintas localidades. Lo que tenés que saber.

Por qué es importante capacitar a los prestadores turísticos

La profesionalización de los prestadores representa una herramienta clave para elevar la competitividad del turismo neuquino. A medida que aumenta la demanda de experiencias vinculadas con la naturaleza, el deporte y el turismo de intereses especiales, también crece la necesidad de contar con servicios habilitados, seguros y de calidad.

Durante aproximadamente 10 módulos, los participantes incorporarán conocimientos sobre turismo sostenible, diseño de experiencias, interpretación del patrimonio natural y cultural, manejo de grupos, primeros auxilios y RCP en ambientes agrestes, normativa vigente, gestión de emprendimientos y herramientas básicas de marketing.

Además del impacto directo en la calidad de los servicios, la formación apunta a facilitar la creación de nuevos emprendimientos turísticos, ampliar la oferta regional y generar empleo genuino vinculado a las economías locales.

Una vez aprobada la capacitación, los participantes podrán avanzar en el proceso de habilitación oficial como prestadores, en el marco del Registro Único Provincial de Prestadores de Actividades y Experiencias Turísticas.

La práctica de mountain bike es una de las actividades que requiere guías especializados - Foto: Neuquén Informa

Mountain Bike: formación para acompañar el crecimiento del turismo aventura en Chos Malal

El Curso de Formación en Mountain Bike tendrá una de sus sedes en Chos Malal, donde la preinscripción permanecerá abierta hasta el 31 de julio o hasta completar los cupos disponibles.

La capacitación busca responder al crecimiento del turismo aventura en el norte neuquino, una actividad que genera demanda de guías especializados y servicios profesionales vinculados a circuitos de montaña y senderos naturales.

Las clases comenzarán el 7 de agosto y los interesados podrán realizar consultas a través del correo electrónico capacitacionturnorteneuquino@gmail.com o por WhatsApp al +54 9299 4543709.

Mountain Bike: San Martín de los Andes apuesta por la especialización turística

San Martín de los Andes será la segunda sede del curso de Mountain Bike, una actividad que forma parte de la oferta turística consolidada de la región de los Lagos del Sur.

La capacitación permitirá fortalecer la calidad de los servicios vinculados a recorridos en entornos naturales y potenciar un segmento que atrae visitantes durante gran parte del año.

La preinscripción estará abierta hasta el 31 de julio y las clases comenzarán el 7 de agosto. Las consultas podrán realizarse mediante el correo capacitaciontur@gmail.com.

Un guía durante una cabalgata por un paisaje neuquino - Foto: Neuquén Informa

Cabalgatas: una oportunidad para diversificar servicios en Junín de los Andes

El Curso de Formación en Cabalgatas se desarrollará en Junín de los Andes, uno de los destinos con mayor tradición ecuestre de la provincia.

La propuesta busca profesionalizar una actividad estrechamente ligada a la identidad cultural y turística de la región, incorporando herramientas para el diseño y gestión de experiencias seguras y sustentables.

La preinscripción permanecerá abierta hasta el 31 de julio y el inicio de clases está previsto para el 7 de agosto.

La observación de aves es una actividad que gana adeptos año tras año en Neuquén - Foto: Neuquén Informa

Observación de aves: Picún Leufú busca posicionarse en un segmento en expansión

La localidad de Picún Leufú será sede del Curso de Formación en Observación de Aves, una actividad que registra un crecimiento sostenido a nivel nacional e internacional dentro del turismo de naturaleza.

La capacitación apunta a formar prestadores capaces de diseñar experiencias especializadas para visitantes interesados en la biodiversidad y el avistaje de especies en ambientes naturales.

Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 4 de agosto y el cursado comenzará el 14 de agosto.

Requisitos para acceder a la capacitación

La convocatoria está dirigida principalmente a residentes de las regiones donde se desarrollarán los cursos. Entre los requisitos se encuentran acreditar al menos dos años de residencia en Neuquén, ser mayor de 18 años, contar con certificado de aptitud física y demostrar experiencia previa en la actividad elegida.

También se exige disponibilidad de conectividad y equipamiento informático, así como el compromiso de tramitar la habilitación oficial como prestador turístico una vez concluida la formación.

La iniciativa forma parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer el ecosistema turístico neuquino mediante la generación de empleo, la creación de nuevos emprendimientos y la consolidación de una oferta cada vez más profesional, diversa y sustentable.