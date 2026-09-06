El Gran Premio de Italia dejó un nuevo golpe de autoridad de Kimi Antonelli en el campeonato de Fórmula 1. El piloto de Mercedes consiguió una espectacular victoria en Monza luego de largar desde el fondo de la grilla y amplió su ventaja al frente del Mundial. Ahora se vienen Madrid, en 7 días, dónde también Franco Colapinto buscará sumar nuevamente.

Con el triunfo, Antonelli llegó a 267 puntos y ahora aventaja por 66 unidades a su compañero de equipo George Russell, que finalizó segundo. Lewis Hamilton ocupa el tercer lugar con 191 puntos, mientras que Lando Norris y Charles Leclerc completan los cinco primeros. Más atrás aparece Max Verstappen, sexto con 125 puntos, seguido por Oscar Piastri, Isack Hadjar y Liam Lawson.

Franco Colapinto volvió a sumar, pese al despiste que lo mandó al fondo, el piloto argentino hizo una gran carrera y remontada, terminando noveno en Monza y sumó puntos importantes para Alpine. El piloto argentino acumula 21 unidades y se mantiene en el duodécimo lugar del campeonato.

En el campeonato de Constructores, Mercedes también domina la Copa de Constructores con 468 puntos, seguida por Ferrari con 346 y McLaren con 287. Red Bull aparece cuarto con 204 unidades, mientras que Racing Bulls y Alpine protagonizan la pelea por el quinto puesto.

La Fórmula 1 se traslada al Circuito Internacional "Madring" para el Gran Premio de España, que se desarrollará el próximo fin de semana por la 14° fecha de la temporada 2026. Será el debut del circuito que mezcla lo urbano con las de un autódromo, similar al de Miami. Sus 22 curvas son de naturaleza variada y en las rectas los coches alcanzarán los 340 km/h. Además, tendrá cambios de elevación impresionantes y la curva peraltada más larga del calendario de la F1. Estará apurado a 57 vueltas, con un longitud de 5.416 kilómetros.

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