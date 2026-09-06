Se terminó el Gran Premio de Italia que fue accidentado y plagado de emociones desde el arranque. Finalmente, el italiano Kimi Antonelli ganó en Monza y Franco Colapinto sumó puntos siendo noveno. La carrera sufrió un fuerte choque de Charles Leclerc en el inicio. Hubo que volver a largar y el argentino lo hizo en el cuarto lugar, por instantes fue tercero, pero se despistó para caer al puesto 16.

El cierre del Gran Premio fue mano a mano entre ambos Mercedes. Finalmente, Antonelli fue quien cruzó primero la bandera a cuadros. Ahí nomás, a una diferencia escueta, lo hizo su coequiper, George Russell.

Tercero fue Max Verstappen con Red Bull. Mientras tanto, Gasly, que había hecho la pole, fue séptimo. Y Colapinto acabó en el noveno lugar sumando puntos nuevamente en la Fórmula 1.

Fue istórico triunfo de Kimi Antonelli, líder del campeonato de la Fórmula 1, luego de haber largado desde el último puesto, realizó un a carrera brillante, y sacó "más chapa" que nunca. .

La primera escena de alto impacto en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 que se disputa en el trazado de Monza, ocurrió en la segunda vuelta de la carrera. Charles Leclerc protagonizó un fuerte accidente luego de que se fue sólo contra la barra de protección tras una lucha por su posición con Oscar Piastri. En un primer momento, los comisarios deportivos dispusieron una bandera amarilla, pero al poco tiempo activar la salida del Auto de Seguridad y luego detuvieron la carrera con bandera roja.

Al momento de la interrupción, Franco Colapinto ocupaba el cuarto lugar, detrás de Max Verstappen y por delante de Piastri. Adelante estaban George Russell y Pierre Gasly, que habían quedado primero y segundo al inicio de la segunda vuelta.

Leclerc defendía la cuarta posición ante el piloto australiano de McLaren al final del segundo giro cuando perdió el control de su monoplaza en la Parabólica, la curva rápida a la derecha en Monza. El monegasco sufrió un sobreviraje repentino, la parte trasera del auto se desacomodó y el coche hizo un trompo antes del impacto.Su Ferrari terminó contra las barreras exteriores a gran velocidad. Leclerc salió del coche por sus propios medios y sin lesiones.

La dirección de carrera desplegó primero el Safety Car. Después decidió mostrar la bandera roja para que los oficiales pudieran reparar la protección dañada por el choque. La eliminación de Leclerc agravó un comienzo ya complicado para la escudería italiana en su carrera de casa. En la largada, el propio piloto de Ferrari había forzado a su compañero Lewis Hamilton a salir de la pista. Ese incidente dejó al siete veces campeón del mundo de la F1 en la 8° posición. Al mismo tiempo, Russell pasó a comandar la prueba por delante del poleman de Alpine.

Una vez que Leclerc salió del cockpit, caminó y se fue por detrás de la barrera de contención. Una vez que se sentó arriba del césped, se lo vio aturdido mientras los comisarios de pista le preguntaban por su estado tras el fuerte impacto en el comienzo de la competencia en el Templo de la Velocidad.

La mitad del calendario inicial presentó severos contratiempos para la estructura de Maranello. Tras conseguir un cuarto lugar en Canadá, el monegaco sufrió dos retiros seguidos en el Gran Premio de Mónaco y en Barcelona, en España. Estos dos abandonos consecutivos impidieron que el piloto sumara puntos en competencias sucesivas y provocaron una pérdida de terreno en la clasificación general. Una octava posición en el trazado de Austria precedió a la recuperación del equipo.

La novena fecha del calendario marcó un punto de inflexión para Ferrari. En el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el trazado de Silverstone, Leclerc partió desde el segundo lugar de la grilla de salida y consiguió la única victoria de la temporada tras completar las 52 vueltas de la prueba. Ese triunfo significó el regreso del piloto al primer escalón del podio en el año.

En las competencias previas al verano europeo, el monegasco mantuvo la regularidad en la zona de puntuación. Obtuvo el 2° puesto en el Gran Premio de Bélgica, en el trazado de Spa-Francorchamps, y finalizó en el cuarto lugar en Hungría. En la duodécima jornada del torneo, celebrada en Países Bajos, en lo que fue el regreso de la Máxima tras el parate de un mes, el representante de la Scuderia Ferrari ocupó la quinta posición en la carrera principal. Leclerc cosecha cuatro podios en Grandes Premios y tres en competencias sprint, ubicándose a 87 puntos del líder del mundial, el italiano Kimi Antonelli.

En la reanudación de la carrera, del Gran Premio de Italia que se corre en el trazado de Monza, el argentino Franco Colapinto tuvo una buena largada, se quedó con el tercer puesto y en medio de la lucha con Max Verstappen -Red Bull- se fue a la leca y regresó a pista en el 16° lugar.

El argentino en varias vueltas, recuperó puestos y ya esta en zona de puntos en el décimo lugar.

Con 23 vueltas completadas y a falta de 30, Kimi Antonelli acaricia la épica y pelea el liderazgo con Russell tras partir desde el 19° puesto. Colapinto sufre los daños en su auto tras el despiste y marcha 12°, mientras que Gasly cayó al 7° lugar.

Tras la finalización de un virtual safety car, Franco metió un doble sobrepaso para superar a Bearman y Bortoleto y ubicarse décimo y en zona de puntos.

Russell lidera seguido de Piastri y Hamilton tras el paso de Antonelli por boxes.

Gran ritmo de Colapinto en el último tramo de la carrera para superar a Tsunoda en la vuelta 42 y escalar al noveno lugar.

En el final de la competencia, Kimi Antonelli venció a George Russell en un 1-2 de Mercedes para ganar su carrera de casa pese a haber iniciado desde el fondo de la parrilla en el GP de Italia.

La Previa

A las 10 se pondrá en marcha la 13ª fecha de Fórmula 1 en el autódromo de Monza, la casa del Gran Premio de Italia que viene siendo dominado por el equipo Alpine.

Pierre Gasly, el francés que acompaña a Franco Colapinto en este primer año como piloto titular en la máxima categoría, se quedó con la pole en la tarde europea del sábado y sacudió al mundo con la evolución de la marca que además metió al argentino en el puesto siete de la grilla.

La gran actuación del sudamericano le permitió girar más veloz que el campeón del mundo Lando Norris de McLaren, entre otros tantos de la competencia como el italiano Kimi Antonelli, quien fue penalizado y partirá desde el fondo. Así, el nacido en Pilar selló su mejor clasificación personal en la corta historia que lleva construida y que justamente se inició aquí mismo, en el Templo de la Velocidad.

Ferrari expectante

Detrás del francés de Alpine se ubicó George Russell de Mercedes, quien tendrá la gran chance en caso de una buena partida. Aunque la localía de Ferri en el tercer y cuarto puesto lo llena de expectativas a los fanáticos italianos con Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Lamentablemente, el reemplazo en componentes del motor al Mercedes del líder del campeonato, le quitará chances reales a Antonelli ante su gente, aunque los 53 giros previstos para la final pueden deparar muchas sorpresas dentro de un dibujo en el que el motor juega un rol fundamental.

Alpine, que había estrenado actualizaciones en la fecha previa en Países Bajos sólo en el monoposto del francés, le permitió esta vez acceder a esos beneficios también a Colapinto y el primer paso con esas variantes viene siendo muy positivo para el argentino.