Tras los conflictos que sacudieron medio oriente, La Fórmula 1 se vio obligada a tener que suspender los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin. La Máxima analiza las fechas para poder volver a incluir una de las carreras.



La dirigencia trabaja para en las opciones, impulsados en ingresos que superan los 100 millones de dólares, en caso de que se puedan volver a incluir ambos eventos, decisión que se confirmará en el corto plazo.

Turquía y Portugal se postularon para realizar las fechas suspendidas de Arabia Saudita y Baréin

Las posibles fechas para que una de las dos carreras se puedan hacer son entre el 2 y 4 de octubre, en medio de los Premios de Azerbaiyán y Singapur. La otra opción es cambiar el calendario final e incluir Baréin o Arabia Saudita el 6 de diciembre, entre los GP de Qatar y Abu Dabi, desplazando la última para el 13 de diciembre.



Si los conflictos bélicos siguen hasta final de año, provocando las postergaciones de Qatar y Abu Dabi, la F1 ya analiza que podría reemplazar esas fechas con Turquía y Portugal, que están previstas a regresar recién en 2027.