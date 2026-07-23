Hungría es la sede de la 11ª fecha del campeonato de Fórmula 1 que pondrá en marcha su cronograma este viernes por la mañana con las sesiones de ensayos en las que Franco Colapinto sólo saldrá una vez a la pista, pero que ya lo tiene como gran protagonista al apuntar contra los españoles y su euforia repentina por el Mundial de fútbol.

Pese a que la agenda incluye dos turnos sobre el asfalto para sentir al bólido, la butaca del argentino servirá para cumplir con un punto del reglamento que obliga a todos los equipos a permitir cuatro ensayos durante el año a su piloto de reservas. Al mismo Colapinto le tocó ese mismo espacio en tiempos de Williams, escudería a la cual ya comenzó a relacionarlo de cara al 2027.

El equipo del piloto nacional decidió que sea este fin de semana el intercambio por lo que Paul Aron será el compañero de Pierre Gasly en la práctica de las 8:30. Colapinto saldrá a la pista principal del autódromo Hungaroring recién al mediodía de la Argentina.

La butaca del Alpine de Colapinto será ocupada por Paul Aron en el primer ensayo del viernes.

Luego de lo que fue otro fin de semana positivo en Bélgica, sumando un punto con el décimo puesto, el nacido en Pilar buscará seguir con la tendencia que ya lo tiene con 19 unidades en el campeonato de las marcas.

Por esa razón, el argentino fue uno de los tres pilotos escogidos para la conferencia de prensa, en compañía de los españoles Fernando Alonso y Carlos Saiz. Fue inevitable que saliera la consulta por la segunda estrella ibérica en el fútbol, a lo que el sudamericano respondió: "No veía tantas camisetas durante el Mundial. Ahora que ganaron se la ponen. La próxima traten de ser un poco más creativos con las canciones para festejar", dijo el corredor.

Rápidamente, las redes sociales acusaron recibo y se hicieron escuchar diferentes críticas ante la opinión del hincha de Boca que no pudo concurrir a ver ningún partido de la Argentina en Estados Unidos debido a sus compromisos profesionales.

Post mundial

Superada la fiebre por el Mundial del fútbol, el planeta deportivo vuelve a virar hacia la máxima categoría del automovilismo que nunca detuvo su calendario.

Para el sábado, la última salida para probar cosas en el rodado será a las 7:30, mientras que la clasificación se pondrá en marcha a las 11.

La final, prevista para el domingo a las 10, tendrá una duración de 70 giros y tiene al italiano Kimi Antonelli de Mercedes Benz como el máximo candidato.