Gran Premio de Canadá 2026: horarios y detalles del circuito Villeneuve

La Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Canadá 2026, una de las fechas más tradicionales del calendario, desde el viernes 22 de mayo con la primera práctica libre y la clasificación sprint. La carrera principal queda programada para el domingo 24 en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

La cita en suelo canadiense llega en un tramo clave del campeonato, con formato sprint incluido y varias sesiones de pruebas libres y clasificaciones competitivas repartidas entre viernes y sábado que comienzan a ordenar el fin de semana antes de la competencia principal del domingo.

Como ocurre habitualmente en Norteamérica, los horarios resultan accesibles para el público argentino debido a que existe poca diferencia horaria: la clasificación será el sábado por la tarde y la carrera se correrá en horario central, con transmisión en vivo para todo el país.

Cómo es el circuito Gilles Villeneuve de Canadá

El circuito Gilles Villeneuve, ubicado en la isla artificial Notre Dame en Montreal, es uno de los trazados más veloces y técnicos del calendario de Fórmula 1, con largas rectas largas combinadas con chicanas y curvas de alta velocidad que generan oportunidades constantes de sobrepaso.

El Gran Premio de Canadá suele ofrecer carreras estratégicamente abiertas, donde la gestión de neumáticos, la precisión en frenadas fuertes y la aparición frecuente del auto de seguridad suelen tener impacto directo en el resultado final.

Entre las características principales del trazado canadiense se destacan las siguientes:

Longitud del circuito: 4,361 km

Número de curvas: 14

Vueltas de carrera: 70

Distancia total: 305,27 km

Zona icónica: Muro de los Campeones, en la última chicana

Se trata además de uno de los escenarios históricos del campeonato, con varias definiciones memorables -como la de 1980, en la que Alan Jones se consagró campeón con Williams- y un perfil técnico que combina velocidad punta con exigencia en tracción.

Días y horarios del GP de Canadá de Fórmula 1 en Argentina

La actividad oficial del Gran Premio de Canadá 2026 comenzará el viernes 22 de mayo con la práctica libre y la clasificación sprint, continuará el sábado 23 con la carrera sprint y la clasificación principal, y culminará el domingo 24 con la carrera.

Los horarios para Argentina de todas las jornadas son los siguientes:

Viernes 22 de mayo

Práctica Libre 1 : 13:30 a 14:30

: 13:30 a 14:30 Clasificación Sprint: 17:30 a 18:14

Sábado 23 de mayo

Sprint Race : 13:00 a 13:30

: 13:00 a 13:30 Clasificación: 17:00 a 18:00

El formato Sprint vuelve a ser protagonista del fin de semana y suma puntos adicionales antes de la competencia principal del domingo.