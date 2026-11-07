La Fórmula 1 tiene este sábado una jornada clave en el Gran Premio de Brasil. Luego de una hora, 15 minutos de postergación, se disputará la clasificación en el circuito de Interlagos, donde los pilotos buscarán quedarse con la pole position y definirán el orden de largada para la competencia principal. Franco Colapinto quedó en el puesto 16° y no pasó la Q1.

La lluvia es gran protagonistas de la clasificación, ya que a pocos minutos de iniciar, las nubes no se fueron y hay varios sectores quedaron con gran acumulación de agua. Luego de tres ingresos del auto de seguridad, y chequear el estado de las pistas, se confirmó que la Qualy 1 se desarrollara.

En pista, Franco Colapinto quedó en el puesto 16 con un registro de 1:33.237, y por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Gabriel Bortoleto de Audi (22°), Sergio Checo Pérez de Cadillac (21°), Valtteri Bottas de Cadillac (20°), Lance Stroll de Aston Martin (18°), y los dos Alpine en el 16° y 17°, fue el primer corte.

Posteriormente, en la Q2, Max Verstappen no salió a clasificar, ya que tiene una penalización que lo hará largar desde el fondo de la grilla. El británico de Ferrari, Lewis Hamilton quedó 11°, pero también largará desde el fondo por una penalización.

Max Verstappen de Red Bull Racing (16°)*, Carlos Sainz Jr. de Williams (15°), Arvid Lindblad de Racing Bulls (14°), Rafael Cámara de Haas (14°), Oscar Piastri de McLaren (12°) y Lewis Hamilton de Ferrari (11°) fueron los eliminados.

Colapinto llega a esta instancia después de ubicarse noveno en la primera práctica libre del viernes, undécimo en la segunda y decimocuarto en el último entrenamiento, disputado este sábado por la mañana. El argentino había mostrado buenas señales en el comienzo del fin de semana, aunque no pudo sostener ese rendimiento en las siguientes sesiones. En la FP3 registró un tiempo de 1:12.925, a 1.303 segundos del más rápido.

Los tres ensayos tuvieron distintos protagonistas: Lando Norris fue el más rápido en la primera práctica, Kimi Antonelli dominó la segunda y Max Verstappen se quedó con el mejor registro de la tercera, con un tiempo de 1:11.622. El neerlandés superó por apenas 25 milésimas a Antonelli, aunque tiene una particularidad: llega con un panorama particular: pese a ser el más rápido del último entrenamiento, deberá largar desde el fondo el domingo por una penalización vinculada al cambio de componentes de su unidad de potencia.

El circuito de Interlagos tiene una extensión de 4.309 kilómetros, 15 curvas y una carrera programada a 71 vueltas. Colapinto buscará aprovechar la última tanda de entrenamientos para ajustar su Alpine y llegar en las mejores condiciones a una clasificación que puede ser clave para sus aspiraciones de sumar puntos.