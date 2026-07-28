El trazado de Ciudad Deportiva de Neuquén capital volverá a ser escenario de un acontecimiento deportivo internacional con la realización de una fecha clasificatoria del UCI Pump Track World Championships, que se disputará los días 29 y 30 de agosto venidero.

La competencia también tendrá validez como Campeonato Argentino y Sudamericano de Pump Track, consolidando a Neuquén como uno de los principales escenarios de esta disciplina en la región.

El certamen, organizado por Velosolutions Argentina junto a Ride SRL, reunirá a competidores de distintos puntos del país y de Sudamérica, quienes buscarán su clasificación al Mundial de Pump Track.

La competición estará destinada a diferentes categorías, entre ellas Kids U9, U11, U13, U15 y U17; Elite Men y Women (17 años en adelante); Masters Women (+30) y Masters Men (+35).

La realización de esta fecha internacional reafirma el crecimiento del ciclismo BMX y del Pump Track en la provincia, además de posicionar a Neuquén como sede de competencias de nivel internacional que impulsan el deporte y el turismo deportivo.