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Competencia internacional de BMX

Neuquén recibirá una fecha clasificatoria del Mundial de Pump Track

El trazado de Ciudad Deportiva de Neuquén recibirá el 29 y 30 de agosto una fecha clasificatoria del UCI Pump Track World Championships, que además será válida por el Campeonato Argentino y Sudamericano de la especialidad.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 27 de julio de 2026 a las 22:17
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Neuquén y Ciudad Deportiva serán sede del Campeonato Sudamericano de Pump Track

El trazado de Ciudad Deportiva de Neuquén capital volverá a ser escenario de un acontecimiento deportivo internacional con la realización de una fecha clasificatoria del UCI Pump Track World Championships, que se disputará los días 29 y 30 de agosto venidero.

La competencia también tendrá validez como Campeonato Argentino y Sudamericano de Pump Track, consolidando a Neuquén como uno de los principales escenarios de esta disciplina en la región. 

El certamen, organizado por Velosolutions Argentina junto a Ride SRL, reunirá a competidores de distintos puntos del país y de Sudamérica, quienes buscarán su clasificación al Mundial de Pump Track.

La competición estará destinada a diferentes categorías, entre ellas Kids U9, U11, U13, U15 y U17; Elite Men y Women (17 años en adelante); Masters Women (+30) y Masters Men (+35).

La realización de esta fecha internacional reafirma el crecimiento del ciclismo BMX y del Pump Track en la provincia, además de posicionar a Neuquén como sede de competencias de nivel internacional que impulsan el deporte y el turismo deportivo.

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