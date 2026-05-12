El estreno de Triángulo Amoroso, la nueva apuesta de Telefe protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, generó un verdadero impacto tanto en la televisión como en las plataformas digitales. La ficción, que mezcla humor, romance y situaciones inspiradas en la vida real, debutó este lunes después de Pasapalabra y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

La serie, pensada en formato vertical para redes sociales, tuvo un arranque demoledor. El primer episodio duró apenas poco más de un minuto, pero fue suficiente para captar la atención del público. Según los números de rating, el envío recibió un piso de 10.3 puntos y logró escalar rápidamente hasta marcar 12.2, una cifra muy elevada para ese segmento horario.

El fenómeno también benefició directamente a Gran Hermano Generación Dorada, que comenzó su gala con una audiencia mucho más fuerte de lo habitual. El reality tomó la posta luego de la ficción y consiguió subir hasta los 13.2 puntos, superando más tarde la barrera de los 14 durante la eliminación de la noche.

En paralelo, el furor explotó en redes sociales. En apenas una hora, el primer capítulo de Triángulo Amoroso superó las 500 mil reproducciones en Instagram. La estrategia de Telefe fue lanzar varios episodios de manera simultánea y el resultado fue inmediato: el segundo capítulo pasó las 300 mil vistas y el tercero, donde aparece Yanina Latorre, también acumuló cifras impactantes.

Uno de los momentos que más repercusión generó fue la aparición de “la China”, clara referencia a la China Suárez, en el cuarto episodio. Ese fragmento superó rápidamente las 290 mil reproducciones en solo media hora. Además, el quinto capítulo incluyó a Lautaro Rodríguez, quien interpretaría a Mauro Icardi utilizando los colores del Galatasaray, algo que también despertó muchísimos comentarios.

La trama juega constantemente con el límite entre ficción y realidad. En el arranque de la historia, Wanda Nara y Maxi López participan de una reunión con una productora que les propone protagonizar una serie como si fueran una pareja nuevamente. La idea incluye viajes al Mundial, campañas publicitarias y distintas acciones comerciales.

Sin embargo, la convivencia entre ambos no parece sencilla. En la ficción, Maxi López mantiene una relación con “la Sueca” y deja en claro que no quiere fingir una soltería inexistente frente al público. Mientras intentan adaptarse al proyecto, descubren un detalle inesperado en el contrato: deberán darse un beso frente a cámara.

Con apenas unos capítulos publicados, Triángulo Amoroso ya consiguió instalarse como uno de los contenidos más vistos y comentados del momento. La combinación de nombres fuertes como Wanda Nara, Maxi López, Mauro Icardi, Yanina Latorre y la referencia a la China Suárez parece haber sido la fórmula perfecta para captar la atención de la audiencia.