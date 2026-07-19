Kim Kardashian compartió una selfie con Lewis Hamilton que terminó de confirmar el romance después de varios meses de versiones. La fotografía formó parte de un álbum de vacaciones familiares, un detalle que mostró al piloto integrado a uno de los espacios más personales de la empresaria.

La publicación reunió diferentes escenas de unos días de descanso junto al lago. Entre las imágenes aparecieron North, Saint, Chicago y Psalm, los cuatro hijos de la figura televisiva, además de su hermana Khloé Kardashian. Sin embargo, la postal que despertó mayor interés fue aquella en la que Kim posó muy cerca del corredor británico.

“Verano en el lago con mis personas favoritas”, escribió la empresaria de 45 años para acompañar el carrusel. La presencia del piloto de Ferrari dentro de esa selección llamó especialmente la atención porque ya no se trató de una coincidencia pública ni de una imagen obtenida por terceros, sino de una fotografía elegida y difundida por ella en su perfil oficial.

Este gesto se sumó al primer contenido que ambos habían compartido a comienzos de junio. En aquella oportunidad, Kardashian publicó un álbum titulado “Lately”, donde incorporó una selfie junto a Hamilton mientras recorrían Nueva York en las tradicionales bicicletas urbanas. La secuencia fue interpretada como el primer blanqueo del vínculo.

El video de ese paseo también exhibió la complicidad entre ambos. Mientras el piloto sostenía la cámara y sonreía, Kim circulaba detrás con un conjunto deportivo azul y lentes de sol. Segundos después perdió el equilibrio, chocó por detrás la bicicleta de Lewis y los dos reaccionaron entre risas ante el inesperado episodio.

Las sospechas sobre una relación habían comenzado a principios de este año, cuando coincidieron en un exclusivo hotel y club de campo. El indicio más contundente llegó durante el Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de California, donde fueron fotografiados besándose por primera vez.

La nueva selfie aportó una confirmación mucho más personal que aquellas imágenes y dejó atrás la etapa de especulaciones. Al sumar a Lewis Hamilton a un álbum protagonizado por sus hijos y su hermana, Kim Kardashian expuso públicamente el lugar que ocupa el piloto en su vida y convirtió unas vacaciones familiares en la presentación más clara de su romance.