La Fórmula 1 también tiene sus escenas fuera de pista, y esta vez el foco quedó puesto en Franco Colapinto y Maia Reficco. Durante el Gran Premio de Canadá, una foto tomada en el entorno de Alpine volvió a mostrar a la pareja junta y encendió de inmediato la reacción de sus seguidores.

La imagen apareció en la previa de la sprint, cuando el movimiento en boxes suele estar marcado por la concentración, los ajustes técnicos y la tensión propia del fin de semana. En medio de ese clima, la actriz fue vista cerca del piloto argentino, acompañándolo en una jornada importante para su presente.

El detalle no pasó inadvertido porque la propia escudería compartió la postal y terminó dándole más fuerza al momento. Franco Colapinto y Maia Reficco ya habían blanqueado su relación a fines de abril, durante la exhibición que se realizó en Buenos Aires, y desde entonces cada aparición conjunta genera repercusión.

Para los fanáticos, la escena tuvo un condimento particular: no se trató de una salida pública ni de una foto armada para una alfombra roja, sino de un gesto dentro del universo cotidiano del piloto. La presencia de la artista en el paddock volvió a mostrar que sigue de cerca esta etapa de Colapinto, incluso en fechas donde la presión deportiva ocupa todo.

Franco Colapinto junto a Maia Reficco en el GP de Canadá.

Maia Reficco, además, llega a ese mundo con una carrera propia y muy marcada. Aunque nació en Estados Unidos el 14 de julio de 2000, su historia siempre estuvo atravesada por la Argentina, país con el que mantiene un vínculo personal fuerte y donde también pasó parte de su infancia.

Franco Colapinto junto a Maia Reficco en el GP de Canadá.

Su nombre empezó a crecer entre el público juvenil con Kally’s Mashup, la ficción de Nickelodeon que la acercó a una audiencia masiva. Después, su recorrido se amplió hacia proyectos internacionales como Do Revenge y Pretty Little Liars: Original Sin, donde interpretó a Noa Olivar, mientras también desarrollaba su camino en la música.

Franco Colapinto junto a Maia Reficco en el GP de Canadá.

Uno de sus pasos más importantes llegó en el teatro, cuando se convirtió en la primera argentina en protagonizar Hadestown. Ahora, lejos del escenario pero cerca del ruido de los motores, Maia Reficco volvió a aparecer al lado de Franco Colapinto en una imagen que dejó expuesto un romance cada vez más visible.