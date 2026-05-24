Se juega la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, desde las 15.30hs en el estadio Mario Alberto Kempes, River se verá las caras ante Belgrano de Córdoba con arbitraje de Yael Falcón Pérez, de decisiones polémicas.

El juez de 38 años estará en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México; y dirigirá su partido 23 en la temporada: 14 de la fase regular, uno de playoffs, tres de Copa Libertadores y cuatro de Sudamericana.

A lo largo de su carrera como árbitro, Falcón Pérez dirigió 22 partidos a River, dejando un registro de 8 triunfos para el Millonario, 7 empates, y 6 derrotas. Entre ellos dos superclásicos con una victoria de Boca y un empate.

Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez los mundialistas

El cotejo más polémico de Falcón Pérez con River se dio en el torneo Apertura del 2025, cuando en cuartos de final pitó un penal en el último minuto para el Millonario contra Platense, cotejo que terminó ganando el Calamar en El Monumental.

Por otro lado, el árbitro mundialista dirigió al pirata en 9 oportunidades, con tres victorias, y seis derrotas, Belgrano nunca empató con dicho juez, quien también lo dirigió dos veces en Primera nacional y uno en Copa Argentina.

En enfrentamientos entre sí, fueron dos los cotejos que dirigió: en el 2023 por la segunda fecha de la Liga Profesional, donde ganó el pirata 2-1, y esta temporada fue triunfo del Millonario por 3-0.

La terna arbitral la conforman Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes, mientras Luis Lobo Medina se desempeñará como cuarto árbitro. El VAR quedará a cargo de Leandro Rey Hilfer, secundado por Salomé Di Iorio.