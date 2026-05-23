Franco Colapinto largará desde la décima posición en el Gran Premio de Canadá, 5ª fecha de la temporada de Fórmula 1 que tendrá en la primera posición de partida al Mercedes Benz George Russell (1 minuto 12 segundos y 578/1000).

De un arranque complicado a largar en el décimo lugar

Luego de un arranque complicado de fin de semana, el argentino enderezó la nave, logró revertir el pésimo viernes, redondeó una buena Sprint con el noveno lugar y se despachó con una Q3 en la previa a la gran final, a 1 segundo y 119/1000 del líder.

Este domingo, desde las 17 de la Argentina, se pondrá en marcha la carrera con las dos flechas de plata en la punta y el McLaren de Lando Norris cerrando los primeros tres lugares. De alguna manera, los papayas están de vuelta porque el compañero del británico, el australiano Óscar Piastri, terminó cuarto.

En un mundo de Mercedes, McLaren, Ferraris y Red Bull, el único intruso fue el sudamericano de Alpine que volvió a superar a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly que se ubicó 14°.

George Russell de Mercedes Benz se quedó con la mejor posición de largada para el Gran Premio de Canadá.

Eufóricos

Los más felices por la actuación de Colapinto en la clasificación fueron los integrantes del equipo, quienes rápidamente lo felicitaron por radio, aunque el piloto no dejó pasar la oportunidad de recordarles que aún había margen para mejorar.

El representante nacional viene de cumplir su mejor actuación desde que corre en el equipo francés. En Miami terminó 7°, un puesto más en pista, pero luego avanzó por una penalización. Volver a sumar será ratificar su buen andar y el cambio notorio que ha experimentado su auto desde el 2025 a esta parte.