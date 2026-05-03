La Ligue 1 atraviesa una crisis financiera estructural que no da señales de ceder. Según Jean-Marc Mickeler, presidente de la DNCG -el órgano de control económico del fútbol profesional francés-, los clubes de la liga volverán a superar los 1.000 millones de euros en pérdidas operativas durante la temporada 2025-2026. El dato no sorprende: en 2024-2025, el agregado de los 36 clubes de Primera y Segunda División ya acumuló pérdidas operativas de 1.400 millones de euros y un resultado neto negativo superior a los 540 millones. La única válvula de escape ha sido la venta de jugadores formados en las prolíficas canteras del fútbol francés, aunque lo que antes era un complemento hoy se ha convertido en una necesidad urgente para la mayoría de los clubes. La gran excepción sigue siendo el Paris Saint-Germain, que concentró el 38% de los ingresos totales de la Ligue 1 la última temporada, profundizando el desequilibrio del sistema.



A pesar del panorama sombrío, Mickeler reconoce que varios clubes han hecho "esfuerzos considerables" para sanear sus cuentas. El indicador más claro es la reducción del 25% en la masa salarial de los equipos de Primera División durante las últimas tres temporadas. Sin embargo, el problema es de fondo: cada año, algún club sufre un descenso administrativo decretado por la propia DNCG debido a su situación financiera insostenible, y varios han llegado incluso a desaparecer. La presión sobre los clubes medianos y pequeños es especialmente grave, ya que dependen casi exclusivamente de los ingresos por televisión y traspasos para sobrevivir.